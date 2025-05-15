К тому же всех этих целей можно достичь без тяжелых диет и изнурительных тренировок. Достаточно будет лишь последовательно придерживаться ряда рекомендаций, пишет 24 Канал.
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Как улучшить фигуру за несколько недель
Для начала нужно пересмотреть рацион. Его можно улучшить следующим образом:
- минимизируйте продукты с большой концентрацией соли и сахара (например, соленья);
- избегайте снеков и магазинных сладостей;
- ешьте больше продуктов с высоким содержанием клетчатки;
- избегайте алкоголя;
- не употребляйте жидкие калории (то есть, сладкую воду, сок, кофе с сиропом или сливками);
- старайтесь употреблять тушеную, вареную или запеченную пищу (главное, минимизируйте количество масла, ведь это "незаметные" калории);
- питайтесь по правилу здоровой тарелки (держите баланс между белками, жирами и углеводами).
Что делать, чтобы похудеть / Фото Pexels
Увеличивайте активность, чтобы "подтянуть" фигуру. Необязательно срочно записываться в зал. Достаточно будет:
- больше ходить пешком (выходите ежедневно на вечернюю прогулку вместо скроллинга соцсетей);
- делать зарядку;
- найти на YouTube короткие занятия, которые бы вам были по душе (например, танцы, растяжка, фитнес или пилатес).
Чтобы кожа была красивой, необходимо:
- делать скрабирование хотя бы 1 раз в неделю;
- наносить на тело крем или баттер;
- принимать контрастный душ.
Как похудеть без диет / Фото Pexels
Как улучшить внешность за менее чем неделю
Косметика никак не сможет скрыть хронический стресс, недосып и плохое настроение. Чтобы ваша кожа была чистая, глаза сияющими, а общее настроение положительным, нужно:
- высыпаться (спите не менее 7 часов);
- найти хобби, которое расслабляет (например, рисование);
- уменьшить время, которое вы проводите в соцсетях (и вообще перед экраном);
- проводить время наедине, чтобы прислушиваться к внутреннему голосу.
Обратите внимание! Если вы чувствуете хроническую усталость, стоит обратиться к врачу. Есть большая вероятность, что вам не хватает некоторых витаминов.