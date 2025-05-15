К тому же всех этих целей можно достичь без тяжелых диет и изнурительных тренировок. Достаточно будет лишь последовательно придерживаться ряда рекомендаций, пишет 24 Канал.

Читайте также Она будет тронута: как поздравить сестру с Днем рождения своими словами

Как улучшить фигуру за несколько недель

Для начала нужно пересмотреть рацион. Его можно улучшить следующим образом:

минимизируйте продукты с большой концентрацией соли и сахара (например, соленья);

избегайте снеков и магазинных сладостей;

ешьте больше продуктов с высоким содержанием клетчатки;

избегайте алкоголя;

не употребляйте жидкие калории (то есть, сладкую воду, сок, кофе с сиропом или сливками);

старайтесь употреблять тушеную, вареную или запеченную пищу (главное, минимизируйте количество масла, ведь это "незаметные" калории);

питайтесь по правилу здоровой тарелки (держите баланс между белками, жирами и углеводами).



Что делать, чтобы похудеть / Фото Pexels

Увеличивайте активность, чтобы "подтянуть" фигуру. Необязательно срочно записываться в зал. Достаточно будет:

больше ходить пешком (выходите ежедневно на вечернюю прогулку вместо скроллинга соцсетей);

делать зарядку;

найти на YouTube короткие занятия, которые бы вам были по душе (например, танцы, растяжка, фитнес или пилатес).

Чтобы кожа была красивой, необходимо:

делать скрабирование хотя бы 1 раз в неделю;

наносить на тело крем или баттер;

принимать контрастный душ.



Как похудеть без диет / Фото Pexels

Как улучшить внешность за менее чем неделю

Косметика никак не сможет скрыть хронический стресс, недосып и плохое настроение. Чтобы ваша кожа была чистая, глаза сияющими, а общее настроение положительным, нужно:

высыпаться (спите не менее 7 часов);

найти хобби, которое расслабляет (например, рисование);

уменьшить время, которое вы проводите в соцсетях (и вообще перед экраном);

проводить время наедине, чтобы прислушиваться к внутреннему голосу.

Обратите внимание! Если вы чувствуете хроническую усталость, стоит обратиться к врачу. Есть большая вероятность, что вам не хватает некоторых витаминов.