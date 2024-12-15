Їх будуть обирати всі: найкрасивіші прикраси на 2025 рік

Прикраси є ідеальним доповненням до будь-яких образів. Вони задають аутфіту тон й довершують вигляд. Без них будь-які речі виглядатимуть тьмяно й нецікаво. У 2025 році в моді будуть прикраси, які захочуть приміряти всі стильні дівчата.

Чомусь у холодну пору ми приділяємо прикрасам менше уваги, ніж у весняно-літню пору, пише 24 Канал з посиланням на Harper's Bazaar. Однак стилісти радять все ж таки довершувати аутфіти красивими сережками, ланцюжками, браслетами й перснями, щоб додати стилю унікальності.

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Прикраси з 80-х років

На подіуми повернувся дух епохи 1980-х років. Це стосується не лише одягу, але й прикрас. Обирайте для себе аксесуари, наче надихнулися образами манекенниць зі старих журналів. Це можуть бути об’ємні золоті ланцюжки, ефектні брошки чи вінтажні сережки.



Стильні прикраси на 2025 рік / Фото Harper's Bazaar

Перлини

Незалежно від сезону перлинки завжди будуть залишатися в моді. Актуальними будуть намиста з перлів чи мінімалістичні сережки, які елегантно доповнять будь-який образ. Щоб створити щось унікальне – приміряйте чокери з перлів. Принцеса Діана дуже любила носити перлини, тож обирайте такі прикраси, якщо вам близька її естетика.



Стильні прикраси на 2025 рік / Фото Harper's Bazaar

Вигини металів

Дизайнери обожнюють метали, тож доповнюйте лонгсліви й светри цікавими прикрасами, які стануть стильним акцентом у ваших образах. Йдеться про фігурні вироби у золоті та сріблі.



Стильні прикраси на 2025 рік / Фото Harper's Bazaar

Об’ємні сережки

Масивні сережки чомусь обходять в образах, втім їх варто додати в аутфіти, щоб створити красивий акцент в образі. Бренди зробили ставку на довгі вироби, громіздкі скульптурні металеві форми, моделі з кристалами, а також декоровані сережки стрічками чи намистинами.



Стильні прикраси на 2025 рік / Фото Harper's Bazaar

Сережки краплини

Виглядають такі сережки дуже красиво й вдало доповнять трикотажний костюм чи ефектний look на основі корсета й лосин. Вони вважаються базово-класичними, тому вдало будуть виглядати в золоті чи сріблі.



Стильні прикраси на 2025 рік / Фото Harper's Bazaar

Також елегантно виглядають довгі підвіски з цікавими кулонами, характерні кольє, які задають тон всьому образу, чи громіздкі ланцюжки. Вони були в моді кілька сезонів тому, а тепер знову стають актуальними.