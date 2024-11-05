Як привітати подругу з Днем народження у листопаді – вітання до сліз
День народження подруги – особлива дата. У це свято хочеться сказати всі красиві та зворушливі слова, тому пропонуємо добірку привітань у віршах та прозі, які передадуть всю вашу любов.
Подруга в житті кожної жінки займає особливе місце, передає 24 Канал. З нею можна все обговорити, порадитися та знайти підтримку. У День народження цінними є не подарунки, а щирі слова, які надовго запам’ятаються.
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Ці привітання дозволять вашій подрузі відчути себе особливою, а деякі слова проберуть аж до сліз, оскільки вони оригінальні та щирі. Красиве привітання для подруги з Днем народження зробить її свято ще яскравішим.
Привітання з Днем народження подруги у прозі
Моя найкраща подруга! Вітаю тебе з днем народження! Нехай кожен день твого життя буде наповнений щастям, радістю і любов’ю. Ти неймовірно талановита, натхненна, креативна і цілеспрямована. Я впевнена, що з твоєю допомогою, твій життєвий шлях буде повний багатства та успіху. Бажаю тобі всього найкращого, здоров’я, реалізації твоїх задумів і безлічі радісних моментів!
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З днем народження, моя дорога подружко! Нехай життя твоє буде наповнене тільки найяскравішими та незабутніми емоціями, нехай кожен день дарує тобі багато посмішок і відмінний настрій. Бажаю міцного здоров’я і віри в себе. Благополуччя, самореалізації та успіхів у всіх починаннях!
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Вітаю з Днем народження!Ти неймовірна, вродлива, розумна і просто чудова людина
Бажаю тобі успіхів в усіх твоїх починаннях і проєктах, бажаю жити в щасті та гармонії з собою і світом.
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Моя подружко, вітаю днем народження! Навіть не знаю, чого побажати, адже хочу, щоб ти мала абсолютно усе, про що мрієш. Нехай так і буде – всі мрії здійсняться, щастя та любов кожного дня будуть із тобою, а вдача ніколи не відвернеться. З днем народження, моя хороша!
З Днем народження! Від усієї душі вітаю Тебе з цим радісним святом! Бажаю безтурботної, світлої, щасливої долі. Нехай дорога Твоя буде завжди рівною, широкою і гладкою. Нехай у серці живуть світлі й піднесені бажання. Нехай Твоя душа народжує прекрасні мрії, а Твій розум втілює їх у життя. Бажаю міцного здоров’я, бадьорого духу, радості. Живи в мирі та злагоді з тими, хто Тебе оточує. Нехай Твій святковий настрій збережеться на довгі-довгі роки.
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Моя дорога, вітаю тебе з днем народження! Нехай всі мрії здійснюються, щасливі дні тривають, посмішки не закінчуються. Нехай тебе оточують любов, щастя і турбота. Бажаю міцного здоров'я, терпіння, хороших друзів. Залишайся такою ж життєрадісною, прекрасною і неповторною!
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З днем Народження тебе, моя подруго! Бажаю солодкого життя, смачних моментів і, як то кажуть, щоб все було в шоколаді! А якщо серйозно, то бажаю мирного неба, любові, впевненості в русі до своїх цілей, грошового благополуччя, удачі у всіх сферах життя, щоб життя іскрилося і грало всіма яскравими фарбами, приносячи задоволення, радість і щастя!
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Дорога подруга, з днем Народження тебе. Бажаю від щирого серця завжди залишатися неймовірно красивою, щиро коханою, безсумнівно, успішною і нескінченно щасливою. Нехай життя радує тебе приємними подарунками, добрими чудесами, чудовим настроєм і радісними зустрічами.
Дорога моя подруга. Сьогодні твій день і я божевільно рада, що можу зараз тебе привітати від чистого серця. Будь щаслива, не бійся нового, не тримайся за старе та отримаєш заслужене. Залишайся такою ж доброю і щирою, я люблю тебе.
Привітання з Днем народження подруги у віршах
Моя люба подружко, вітаю!
В день чудовий сьогодні бажаю
Підтримки, миру та добра,
Щоб ти щасливою була.
Здоров’я, наснаги та Божої ласки,
Хай буде життя твоє схоже на казку!
***
З днем народження щиро вітаю,
Щастя й радості, звісно, бажаю.
Бажаю достатку і море любові,
Щоб всього у тебе було доволі.
Здоров’я і сили, щоб не полишали,
Щоб квіти оселю твою прикрашали,
Щоб в небі безхмарному сяяло сонце
І щиро всміхалось тобі у віконце.
***
Зі святковим днем тебе вітаю!
Багато слів хороших тобі побажаю.
Щоб завжди світилась, як зірка,
І ніколи не плакала гірко.
Щоб завжди впевненість твоя
Дарувала надзвичайні моменти життя.
Щоб твої оченята, як море,
Дарували посмішку, а не горе.
Щоб серденько завжди палало коханням,
А в коханої людини викликало бажання.
Щоб твої мрії здійснювалися,
А цілі завжди реалізовувалися.
***
Моя подружко, вітання
В день народження прийми,
Обдарує нехай доля
Тебе білими крильми.
Щоб злетіла на вершину,
Не боялась висоти,
Успіхів тобі бажаю
У житті досягти.
Щирі привітання подрузі з Днем народження / Фото Pinterest
Люба подруга моя,
Я тебе вітаю.
В цей святковий, гарний день
Щастя побажаю.
Нехай краса твоя цвіте,
Кохання в серці розквітає,
Кількість прихильників росте,
Щоб кращого собі обрала.
Здоров’я хочу побажати,
Кар’єру вдалу збудувати,
А ще, щоб виграла джек-пот
І от тоді все буде ОК!
***
Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні крапельки страждань.
Життя хай квітне, мов вишневий сад,
І кожен день усміхнено радіє,
А доля подарує зорепад
Здоров'я, миру, успіхів надії
Усмішок глибоких, як дно океану,
Й міцного кохання — без меж і обману.
***
Тортів, яблучок, суничок,
Солоденького життя,
Щоб завжди на Твоєму личку,
Квітла радість і краса!
***
З Днем народження вітання
Мила подружко прийми.
Янгол хай від бід закриє
Тебе білими крильми.
Хай кохання буде чесним,
Вірний друг лиш поруч йде.
Буде світлим і прекрасним
Твоє щастя молоде.
Мрій завжди, вигадуй цілі
І уперто йди до них.
Я бажаю, щоб запал твій
Від життєвих бур не стих.
***
Наш дружба — подарунок,
Тобі вдячна за цей скарб.
Подруго моя прекрасна,
Доля хай додасть ще барв.
В День народження бажаю
Стежкою вірною іти.
Мудрість в серці, в душі радість
На життя все зберегти.
Хай краса твоя не в’яне,
Залишається завжди.
Й магія твоя дівоча
Буде в серці навіки.