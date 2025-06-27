Літня капсула речей в естетиці "тиха розкіш": добірка, яка сподобається

Кожна дівчина хоче добре виглядати в одязі та комфортно себе почувати. Для того, щоб мати гарний вигляд в спекотні та прохолодні дні, радимо придивитися до капсули речей, які вам знадобляться до кінця літа.

Ці речі допоможуть вам виглядати шикарно без зусиль, не дивлячись на температуру, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear. Речі в естетиці "тиха розкіш" продовжують бути актуальними, оскільки більшість одиниць гардероба є класичними, та легко повторюються з будь-яким вбранням.

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Обрані речі мають неймовірно елегантний вигляд. Вони досить прості в стилізації, тож скоротять ваш час у виборі одягу для поєднання.

Білі штани

Завдяки цьому елементу гардероба, є чудовий шанс зробити образ дорогим. Штани можна стилізувати з білим верхом, створюючи монохромний образ, або поєднувати з іншими нейтральними тонами.

Контрастний топ

Майка є необхідністю в спекотну пору року, але базові білі та чорні речі є в кожного, тому рекомендуємо звернути увагу на класичний стиль вбрання, але з контрастною окантовкою.

Комплект сорочка + шорти

Завдяки такому костюму вам вдасться створити розкішний та стильний літній образ за лічені хвилини. Залишиться лише довершити аутфіт сумкою, прикрасами та взуттям.

Біла сукня

Сукня білого кольору на літо – ідеальна позачасова річ, яка має елегантний вигляд, та підійде для святкових днів чи походу в офіс. Більшість дівчат поєднують таку розслаблену сукню зі шльопанцями, сандалями та балетками.

Спідниця максі

Вже кілька сезонів спідниця в довжині максі не втрачає своєї актуальності. Носіть її з майками, топами, сорочками та улюбленим взуттям.

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