Насправді це доволі закономірно. Така особливість пояснюється фізичними та хімічними властивостями ароматичних речовин, пише 24 Канал.

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Як проявляється аромат парфумів

Після нанесення парфумів на шкіру або одяг, вони починають швидко випаровуватись. Саме в цей момент у повітря потрапляють так звані "ароматичні молекули". Кожна з них має свою "летючість", тобто, швидкість, з якою вона випаровується.



Що таке ноти парфумів / Фото Unsplash

Саме за цим принципом і відрізняються ноти аромату:

верхні ноти – найбільш леткі, їх ми відчуваємо в перші хвилини після розпилення аромату;

– найбільш леткі, їх ми відчуваємо в перші хвилини після розпилення аромату; середні ноти (їх ще називають серцевими) – проявляються через 10 – 30 хвилин після нанесення парфумів;

(їх ще називають серцевими) – проявляються через 10 – 30 хвилин після нанесення парфумів; базові ноти – найповільніше випаровуються і можуть залишатися на шкірі годинам.

Тобто, увесь ароматичний букет парфумів не відчувається одразу, він розкривається поступово, з плином часу.



Чому парфуми можуть розкриватися повільно / Фото Unsplash

Чому парфуми розкриваються повільніше

Є фактори, що можуть вплинути на розкриття аромату:

температура навколишнього середовища (в теплі ароматичні молекули розкриваються швидше);

температура шкіри.

Зауважте! Ще один важливий чинник розкриття аромату – адаптація рецепторів нюху. Потрібно пам'ятати, що наш ніс просто пристосовується до аромату і перестає його відчувати.