5 ароматов, которых заслуживает каждая женщина: они божественны

Женщины любят пополнять свою коллекцию ароматов новыми духами. Каждый флакон имеет оригинальную композицию запахов, которая нравится не только женщинам, но и мужчинам.

Парфюмерный мир наполнен различными цветочными нотами – мускусными, древесными, цитрусовыми или цветочными, пишет 24 Канал со ссылкой на Fragrantica.

Читайте также Насыщенные, стойкие и не бьют по кошельку: эти ароматы достойно заменят культовый Baccarat Rouge

Правильно подобранный аромат способен сделать женщину увереннее в себе и приковать внимание окружающих. Для тех, кто ищет для себя интересный запах, рекомендуем ознакомиться со списком ароматов, которые имеют невероятное звучание.

Какие духи хорошо пахнут?

Kilian Love Don't Be Shy

Аромат имеет довольно сладкий запах, который сразу открывает нежный аккорд зефира с ванилью. Композиция наполнена цитрусовыми нотами апельсина, жимолостью и розой. Этот многогранный аромат когда-то очень любила Рианна.



Изысканные духи для женщин / Фото Pinterest

Tom Ford Café Rose

Композиция этого парфюма сочетает в себе пряные оттенки кориандра, кардамона, кофе и пачули. Парфюм прекрасно подходит на осеннее время года, когда хочется привлечь к себе особое внимание.



Изысканные духи для женщин / Фото Pinterest

Lancôme Idôle

Лицом этого аромата стала Зендая. В аромате сочетается жасмин и розы, ваниль переплетается с мускусом, а свежести добавляют легкие цитрусовые нотки. В сердце парфюма – теплая база из сандалового дерева.



Изысканные духи для женщин / Фото Pinterest

Montale Paris Chocolate Greedy

Аромат подойдет всем, кто обожает сладкий запах. Парфюм пахнет свежим печеньем, шоколадом и апельсиновой выпечкой. Кофейная горчинка уравновешивает сладкий запах, поэтому парфюм получает изысканный запах. Аромат идеально подходит для холодного времени года.



Изысканные духи для женщин / Фото Pinterest

Prada Paradoxe Intense

Этот парфюм – настоящее воплощение женственности. Аромат раскрывается ярким нероли, а дальше цветочный аккорд придает жасмин. Ваниль отвечает за легкую сладость.



Изысканные духи для женщин / Фото Pinterest

Какие духи обожают женщины?