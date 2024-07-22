60-летняя женщина говорит, что снизила биологический возраст до 35 благодаря 4 простым правилам: что она делает

60-летняя британка говорит, что снизила свой биологический возраст почти вдвое. Все это благодаря простым привычкам.

Что женщина делает, чтобы достичь долголетия и чувствовать себя не на свой возраст, а значительно моложе, рассказываем дальше.

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Как женщина уменьшила свой биологический возраст

Тина Вудс – 60-летняя предпринимательница из Лондона, которая утверждает, что снизила свой биологический возраст до 35 лет и никогда не чувствовала себя лучше.

Несколько лет назад я приняла сознательное решение изменить образ жизни. Я как раз собиралась оставить корпоративный мир, наблюдать, как мои дети вступают во взрослую жизнь, и начинать заместительную гормональную терапию. Я решила, что сейчас лучшее время, чтобы начать очень простой, но чрезвычайно эффективный квест по поиску секретов долголетия,

– делится она.

В результате ее экспериментов исследование, которое женщина сделала на свой 60-й день рождения, показало, что ее мозг стареет, как у 35-летнего человека, а сердце и метаболизм соответствуют здоровью примерно 40-летнего человека.

Удивительно осознавать, что всего за четыре года я уменьшил один ключевой показатель биологического старения на десятилетия – мой GlycanAge резко упал с 46 до 35, тогда как я постарела с 56 до 60,

– говорит Тина.

Тест GlycanAge предназначен для отслеживания уровня хронического воспаления в теле, что может предсказать значительное ухудшение, связанное с возрастом.

Таких удивительных изменений британка достигла в результате всего 4 простых изменений.

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4 простых правила, которые уменьшили биологический возраст женщины

Первое, что женщина внедрила в свою жизнь, – это добавки.

Я принимаю некоторые добавки, но не ожидаю, что они будут творить чудеса. Как и многие те, кто стремится к долголетию, я ежедневно потребляю немного витамина D, а также B12, омега-3 и коллаген для моих суставов, которые точно уже не те, что раньше. Я бы, наверное, назвала их своей самой старой частью тела, биологически говоря,

– рассказывает Тина.

Она также начала употреблять кальций, после того, как сделала сканирование костей.

Кроме того, женщина любит есть сыр, старается отдавать предпочтение белкам, таким как курица и рыба, а также употреблять много растительной пищи – она регулярно готовит суп из чечевицы, перекусывает семенами и орехами, избегая продуктов, которые прошли ультраобработку.

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Второй важный пункт на пути женщины – это уменьшение калорийности.

Четыре дня в неделю я ем только один раз в день, и хотя это несколько противоречивый шаг, я убеждена, что это один из главных секретов здорового старения,

– добавляет Тина.

Третьим пунктом она определяет регулярные физические нагрузки.

Мне нравятся заниматься зумбой дважды в неделю, а также делать силовые тренировки дома. Моя максимальная скорость потребления кислорода, которая может быть достигнута во время физической нагрузки – ключевой показатель здоровья сердца и физической формы – зашкаливает,

– признается женщина.

Она замечает, что регулярные тренировки держат ее в форме и она готова всю ночь развлекаться с мужем в клубах Лондона. Они часто ходят потанцевать вместе, а теперь Тина даже занимается диджеингом.

Последний, однако не менее важный секрет Тины, – это заместительная гормональная терапия.

Один из фармакологических способов, которым я изменила свой биологический возраст, с тех пор как начала это путешествие, – это заместительная гормональная терапия для менопаузы. Это был незабываемый опыт. Я всегда была в хорошей форме и относительно здоровой, но во время менопаузы я заметила, что начала немного набирать вес, и вообще я чувствовала себя истощенной, не похожей на себя,

– говорит британка.

Тогда ее врач предложил Тине гормональную терапию и после правильного подбора медикаментов это сработало.

Мне понадобилось некоторое время, чтобы найти дозировку и препараты, которые мне подошли, но теперь мне это очень нравится. Я убеждена, что это сыграло важную роль в моем недавнем снижении биологического возраста,

– акцентирует Тина.

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Главный секрет в счастье

Несмотря на главные 4 шага Тина уверена, что все же главный секрет долголетия в счастье.

Удивительно видеть влияние всех этих базовых вещей: питание, физических упражнений, радости. Я не делаю никаких переливаний крови, процедур со стволовыми клетками или любых других биохакерских штучек. Я делаю все достаточно бюджетно и убеждена, что надежда и счастье превзойдут любую таблетку, когда речь идет о замедлении биологического старения,

– добавляет женщина.

Она надеется, что больше усилий будет приложено для измерения того, как счастье и оптимизм могут изменить жизнь и помочь жить дольше, но пока планирует и дальше жить согласно своим новым привычкам.