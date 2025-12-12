"Умоляю, никогда не надевайте": Андре Тан назвал главные антитренды зимы

Известный украинский дизайнер и fashion-эксперт Андре Тан рассказал поклонникам о главных антитрендах сезона. Он часто рассказывает о главных тенденциях, но на этот раз отметил, каких ошибок стоит избегать в формировании образов.

Все антитрендовые позиции дизайнер собрал в готовом видеоролике, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Андре Тана. Дизайнер выделил те вещи, которые лучше больше не одевать, потому что они способны полностью испортить образ.

Какие вещи стали антитрендами?

Сочетание уггов и леггинсов

Дизайнер отметил, что сейчас леггинсы и угги уже не так эффектно выглядят, как несколько лет назад. Чтобы оставаться в тренде, угги стоит заменить на стильную зимнюю обувь. Но для фанаток уггов, Андре Тан советует одевать их с брюками клеш.

Сапоги и джоггеры

Такое сочетание было актуальным несколько сезонов назад, но сейчас вместо джоггеров стоит выбирать теплые и свободные брюки. Они выглядят стильно, конечно и довольно современно.

Пуховик и спортивный костюм

Андре Тан советует заменить пуховик дубленкой или шубой, и тогда вид будет совсем другим – интересным и стильным. Спортивный костюм стоит заменить на трикотажный – из шерсти или кашемира. Изделие является более теплым и гораздо более элегантным. По словам Андре Тана, в таком сочетании вы будете себя совсем по-другому чувствовать.

Как выглядят антитренды зимы: смотрите видео

А вот в 2026 году куртка, которая считалась длительное время антитрендовой – снова станет модной, пишет Glamour. Культовая оливковая куртка миллениалов, которая была популярной в 2010-х годах, станет главным трендом будущего года. Магазины уже начали добавлять эти куртки в свои коллекции. А еще их представили такие известные бренды как Levi's, Prada и Victoria Beckham.

