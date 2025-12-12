"Благаю, ніколи не вдягайте": Андре Тан назвав головні антитренди зими

Відомий український дизайнер і fashion-експерт Андре Тан розповів прихильникам про головні антитренди сезону. Він часто розповідає про головні тенденції, але цього разу зазначив, яких помилок варто уникати у формуванні образів.

Усі антитрендові позиції дизайнер зібрав у готовому відеоролику, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Андре Тана. Дизайнер виокремив ті речі, які краще більше не одягати, бо вони здатні повністю зіпсувати образ.

Читайте також 5 пальт, які ніколи не вийдуть з моди: їх можна носити навіть взимку

Які речі стали антитрендами?

Поєднання уггів та легінсів

Дизайнер зазначив, що зараз легінси та угги вже мають не такий ефектний вигляд, як кілька років тому. Щоб залишатися в тренді, угги варто замінити на стильне зимове взуття. Але для фанаток уггів, Андре Тан радить одягати їх зі штанами кльош.

Чоботи та джогери

Таке поєднання було актуальним кілька сезонів тому, але зараз замість джогерів варто обирати теплі й вільні штани. Вони мають стильний, звичайний і доволі сучасний вигляд.

Пуховик і спортивний костюм

Андре Тан радить замінити пуховик дублянкою чи шубою, і тоді вигляд буде зовсім іншим – цікавим і стильним. Спортивний костюм варто замінити на трикотажний – з вовни чи кашеміру. Виріб є теплішим та набагато елегантнішим. За словами Андре Тана, у такому поєднанні ви будете почуватися зовсім по-іншому.

Який вигляд мають антитренди зими: дивіться відео

А у 2026 році куртка, яка вважалася тривалий час антитрендовою – знову стане модною, пише Glamour. Культова оливкова куртка міленіалів, яка була популярною у 2010-х роках, стане головним трендом майбутнього року. Магазини вже почали додавати ці куртки до своїх колекцій. А ще їх представили такі відомі бренди як Levi's, Prada та Victoria Beckham.

Зверніть увагу на ці публікації!