Андре Тан рассказал, что будет модным этим летом: собраны самые стильные тренды

Дизайнер уже длительное время ведет активно рубрику с советами в сфере моды, поэтому на этот раз рассказал об актуальных позициях, которые будут преобладать летом. Апрель – идеальная пора, чтобы составить список вещей на летнюю пору, поскольку их можно начинать носить уже сейчас.

Андре Тан имеет широкую аудиторию, поэтому охотно делится модными новинками со своими подписчиками, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу дизайнера.

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Он работает в модной индустрии более 20 лет, поэтому хорошо разбирается в трендах и с радостью рассказывает об этом своим поклонникам. Дизайнер собрал несколько основных позиций, которые будут в моде в летнее время.

Бохо-стиль

Добавьте в свои образы летнего вайба, свободы движений и немного романтики. Выбирайте для себя платья с вышивкой, свободные силуэты, топы на завязках, бахрому и легкие накидки. Дизайнер советует миксовать натуральные ткани, этно-принты и украшения.



Андре Тан назвал тренды лета / Фото из инстаграма дизайнера

Широкий брючный костюм

В 2025 году широкий брючный костюм считается одним из самых стильных трендов лета. В нем каждая девушка будет чувствовать себя максимально свободно, при этом будет чувствовать себя как с обложки. Широкие брюки и жилетка – идеальный вариант для офиса или встречи с подругами.



Андре Тан назвал тренды лета / Фото из инстаграма дизайнера

Белая рубашка

Чтобы образ не выглядел скучным, выбирайте модели с асимметрией, объемными рукавами и интересными пуговицами.



Андре Тан назвал тренды лета / Фото из инстаграма дизайнера

Нежно-розовые оттенки

Такой оттенок выглядит деликатно, освежает и добавляет легкого шика. Выбирайте для себя платье, топ, сумку или даже платок.



Андре Тан назвал тренды лета / Фото из инстаграма дизайнера

Ретро-аксессуары

Андре Тан рекомендует обратить внимание на очки в стиле 70-х годов, плетеные сумки, объемные серьги и шляпы.



Андре Тан назвал тренды лета / Фото из инстаграма дизайнера

Кстати, в моду возвращается платье, которое когда-то носили наши мамы и бабушки. Что это за платье читайте в нашем материале.