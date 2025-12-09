Настоящие хиты: Андре Тан назвал главные тренды зимы, которые должны быть у каждой модницы
- Андре Тан выделяет объемные шубы из экомеха, широкие шарфы XXL, трикотажные костюмы и красный акцент как главные тренды зимы.
- Рекомендуемые цвета для шуб - молочные и бежевые, а красный цвет добавляет шика и завершенности образу.
Андре Тан уже много лет остается одним из самых влиятельных украинских дизайнеров, поэтому часто делится со своими поклонницами модными советами. Он не только создает одежду, но и рассказывает о трендах, антитрендах и интересных модных фишках.
В новом видеоролике дизайнер рассказал о трендах, которые царят этой зимой, поэтому их стоит добавить в свой гардероб, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм Андре Тана. Дизайнер рассказал, какие вещи согреют в холодное время и сделают образ актуальным и дорогим.
На какие зимние тренды надо обратить внимание?
Объемные шубы и плюшевые фактуры
Эко-мех уже актуален минимум 5 лет. Чем объемнее будет шуба, тем лучше. Андре Тан посоветовал выбирать молочные, бежевые оттенки, которые всегда выглядят свежо и трендово. Такая верхняя одежда всегда добавляет элегантности.
Шарф XXL
Дизайнер отметил, что очень широкие и длинные шарфы являются настоящим хитом сезона. Благодаря этому аксессуару можно получить стильный и дорогой шарф, который завершит любой образ. Чем объемнее будет шарф, тем лучше.
Трикотажный образ
Андре Тан советует обратить внимание на трикотажные костюмы, юбки, кардиганы, которые в этом сезоне на пике популярности. Вязаные платья в зимнюю пору также выглядят достаточно роскошно.
Яркий красный акцент яркий красный акцент
Красный цвет точно будет в тренде. Он добавляет шика и делает образ завершенным. Это может быть свитер, эффектная сумка, шапка с шарфом или кожаная юбка.
Как выглядят тренды зимы: смотрите видео
Напомним, Pantone объявил главным цветом 2026 года белый оттенок под названием Cloud Dancer, который символизирует новое начало и стремление к обновлению. Издание CNN добавило, что этот цвет впервые стал главным оттенком с момента запуска программы Pantone Color of the Year в 1999 году, и он имеет идеальный баланс холодных и теплых подтонов.
Астрологи рекомендуют носить украшение в виде лошади или конской подковы, чтобы привлечь успех и вдохновение в 2026 году, когда покровителем станет Огненная Лошадь.
Андре Тан назвал трендами зимы 2025/26 года шубы в стиле Йети с прямым ворсом, меховые шарфы и розовый цвет.
