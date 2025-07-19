Каждый сезон мода меняется на стрижки, прически и цвета волос, пишет 24 Канал. Есть определенные варианты причесок, которые уже давно считаются неактуальными. Они способны старить женщины, поэтому от них надо отказаться, чтобы не иметь старомодного вида.

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Какие прически стали антитрендовыми?

Гофрированные пряди

В 2010-х годах была мода на гофрированные волосы. В те годы волны на прядях созданные специальной гофрированной насадкой считались эталонными. В современном мире еще можно увидеть такие единичные прически, но предостерегаем обходить такие кудри, потому что они давным-давно потеряли актуальность.



Антитрендовые прически 2025 / Фото Pinterest

Выбритый висок

Для того, чтобы продемонстрировать индивидуальность и немного выделиться, девушки делали себе выбритые виски, которые были одинаково заметны при распущенных или заплетенных волосах. Сейчас такие прически уже почти никто не делается, потому что они считаются моветоном.



Антитрендовые прически 2025 / Фото Pinterest

Объемные косички

Более 15 лет назад было модным вытягивать пряди из косичек, чтобы сделать их визуально более объемными и эффектными. Тогда девушки еще даже создавали разнообразное плетение на выпускной, однако уже сейчас такая прическа считается устаревшей. Лучше сделать гладкую косу в трендовом исполнении.



Антитрендовые прически 2025 / Фото Pinterest

От прически человека зависит его внутреннее состояние, уверенность в себе и настроение, поэтому отказывайтесь от причесок, которые вышли из моды в пользу актуальным вариантам.