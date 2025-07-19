Кожного сезону мода змінюється на стрижки, зачіски та кольори волосся, пише 24 Канал. Є певні варіанти зачісок, які вже давно вважаються неактуальними. Вони здатні старити жінки, тому від них треба відмовитися, щоб не мати старомодного вигляду.

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Які зачіски стали антитрендовими?

Гофровані пасма

У 2010-х роках була мода на гофроване волосся. У ті роки хвильки на пасмах створені спеціальною гофрованою насадкою вважалися еталонними. У сучасному світі ще можна побачити такі поодинокі зачіски, але застерігаємо оминати такі кучері, бо вони давним-давно втратили актуальність.



Антитрендові зачіски 2025 / Фото Pinterest

Поголена скроня

Для того, щоб продемонструвати індивідуальність й трохи виділитися, дівчата робили собі виголені скроні, які були однаково помітні при розпущеному чи заплетеному волоссі. Зараз такі зачіски вже майже ніхто не робиться, бо вони вважаються моветоном.



Антитрендові зачіски 2025 / Фото Pinterest

Об’ємні косички

Понад 15 років тому було модним витягувати пасма з косичок, щоб зробити їх візуально об’ємнішими й ефектнішими. Тоді дівчата ще навіть створювали різноманітне плетіння на випускний, однак вже зараз така зачіска вважається застарілою. Краще зробити гладку косу в трендовому виконанні.



Антитрендові зачіски 2025 / Фото Pinterest

Від зачіски людини залежить її внутрішній стан, впевненість в собі та настрій, тому відмовляйтеся від зачісок, які вийшли з моди на користь актуальним варіантам.