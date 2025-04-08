3 антитренда, которые снова вернулись в моду: обратите на них внимание

Мода достаточно циклична, поэтому давно забытые вещи снова "воскресли" и возвращаются в тренды. В этом году к актуальным нарядам присоединились три вещи, о которых большинство из нас уже успели забыть.

Определенные вещи, которые остались в нашем шкафу, наконец-то снова можно доставать, пишет 24 Канал со ссылкой на 1plus1. Стилист Галина Денисюк рассказала, как комбинировать антитрендовые наряды с модными тенденциями.

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Джинсы скинни

В последнее время широкую популярность приобрели мешковатые джинсы, впрочем неожиданно в моду возвращаются узкие джинсы скинни. Чтобы образ выглядел удачно, важно соблюдать баланс и носить такую вещь с массивной обувью или объемным верхом. Скинни хорошо сочетаются с классическими и современными элементами гардероба.



Антитрендовые вещи снова будут в моде / Фото Pinterest

Принт в горошек

Большинство девушек не любят принт в горошек, поскольку он вызывает ассоциации с ретро-стилем, который не является современным. Впрочем, немало брендов продемонстрировали в своих коллекциях на весенне-летний сезон множество нарядов в гороховый принт – это блузы, юбки, платья и даже верхняя одежда. Горошек может быть мелким или крупным, все зависит от ваших предпочтений.



Антитрендовые вещи снова будут в моде / Фото Pinterest

Обувь с открытыми пальцами

Такая обувь напоминает винтаж, однако нас ждет возвращение таких туфель в моду уже совсем скоро. Туфли в стиле 70-х годов добавляют образу женственности и прекрасно сочетаются с любым нарядом и стилем. Обувь с открытыми пальцами – это идеальный вариант для весенних и летних образов. Прекрасно такие туфли смотрятся с деловыми или повседневными образами.



Антитрендовые вещи снова будут в моде / Фото Pinterest

Недавно мы рассказывали о джинсах, которые уже давно вышли из моды, поэтому советуем увидеть их в нашем материале, чтобы не допустить ошибки и не получить старомодный вид.