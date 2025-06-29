Упражнение из йоги, которое помогает накачать ягодицы лучше чем спортзал

Йога помогает улучшить эмоциональное состояние. Также с помощью этих упражнений можно легко подтянуть тело.

Есть асана, способствующая укреплению мышц живота. Также она помогает подкачать спину, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Какая асана поможет быстро похудеть и улучшить состояние кожи

"Поза дерева" укрепляет и другие мышцы, говорится, в частности, о:

зоне плеч;

руках;

ягодицах;

ногаї.

Эта асана не только положительно повлияет на тело. Она еще и поможет почувствовать внутренний баланс и улучшить концентрацию.

Дело в том, что при выполнении этой позы нужно контролировать дыхание. Именно такой навык поможет "освобождать" ум от лишнего и концентрироваться только на важном.

Обратите внимание! При выполнении этой позы важно осуществлять равномерную нагрузку на обе стороны тела. Таким образом удастся уменьшить разницу между доминантной и недоминантной ногой.

Как выполнять "позу дерево":

Что нужно знать прежде чем выполнять эту позу:

выполнять асану нужно в течение 30 – 60 секунд с каждой из сторон;

если вы начинающий, продолжительность можно уменьшить вдвое, главное это не время, а правильная техника выполнения.

Заметьте! Количество повторов на одну ногу должно со временем увеличиваться.