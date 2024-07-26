Первая в мире авиакомпания разрешила женщинам не садиться в самолете рядом с мужчинами

Первая в мире авиакомпания решила позволить женщинам выбирать, какие пассажиры будут сидеть рядом с ней. Так, женщины смогут заранее узнавать, будут ли рядом сидеть мужчины.

Новую функцию ввела лоукост-авиакомпания IndiGo. Перевозчик уже внес изменения в свою политику, чтобы сделать путешествия женщин более комфортными и безопасными.

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Женщины смогут выбрать, будут ли сидеть в самолете рядом с мужчинами

Бюджетная авиакомпания Индии IndiGo стала первой в мире, которая позволила женщинам не сидеть рядом с мужчинами в самолете. Теперь путешественницы смогут выбрать, представитель какого пола будет сидеть рядом во время рейса. Например, если женщина хочет сидеть рядом с другой женщиной, то при бронировании билета она будет видеть на схеме размещения пассажиров, где будут сидеть женщины. Такие места будут подсвечиваться розовым цветом.

В то же время для мужчин эта функция будет недоступна. Пассажиры мужского пола не будут знать, кто будет сидеть рядом, а потому – не смогут намеренно выбрать места в кругу женщин.

IndiGo с гордостью объявляет о внедрении новой функции, цель которой – сделать путешествие более комфортным для наших пассажирок. Это было введено в основу исследования рынка и сейчас находится в пилотном режиме в соответствии с нашим идеалом #GirlPower. Эта функция обеспечивает видимость мест, забронированных женщинами только во время онлайн-регистрации. Она специально разработана для PNR с женщинами – как самостоятельно, так и в пределах семейных бронирований. Мы стремимся предоставить всем нашим пассажирам беспрецедентные впечатления от путешествий, и эта новая функция – лишь один из многих шагов, которые мы делаем для достижения этой цели,

– отметили в компании.

Там также добавили, что нередко женщины волнуются за свою безопасность, когда сидят рядом с мужчинами. Именно поэтому новая функция должна сделать путешествия более комфортными.

В то же время непонятно, как эта политика распространяться, к примеру, на небинарных клиентов, которые не идентифицируют себя как мужчины или женщины. Такие лица могут также быть уязвимыми из-за угроз насилия или запугивания.

Соответствующая политика пока будет работать на экспериментальной основе. Если такой вариант бронирования билетов позволит сделать путешествия женщин комфортными, то перевозчик планирует ввести это на постоянную основу.

В 2022 году компания Wizz Air провела исследование и выяснила, что более 50% женщин волнуются о своей безопасности во время самостоятельных путешествий.