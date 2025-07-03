5 вещей, которые стоит добавить в базовый гардероб на лето: они стильные и красивые

Летом хочется экспериментировать с образами, поэтому рекомендуем добавить в гардероб несколько интересных вещей, которые способны повлиять на многообразие ваших образов. Мы собрали несколько актуальных единиц одежды, которые будут актуальными из сезона в сезон.

Базовый гардероб состоит из привычных для нас вещей, которые легко сочетаются между собой, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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Льняные брюки

Эта базовая вещь способна обеспечить стильный образ и предоставить максимальный комфорт. Чаще всего девушки выбирают брюки в белом цвете, которые меньше притягивают солнечного света и позволяют телу дышать.

Пижамные шорты

В моду врывается костюм, состоящий из пижамных шорт и рубашки. Такой образ удачно подойдет на пляж или городскую прогулку. Легкие шорты позволят вам комфортно себя чувствовать весь день.

Длинная юбка

Несмотря на свою длину, юбка является достаточно комфортной, изящной и романтичной. Модницы носят ее с балетками, сандалиями, кроссовками и босоножками, поэтому с этим элементом гардероба можно создать множество красивых образов.

Белый сарафан

В летнее время белый цвет является главным, а платье или сарафан в белом цвете станет базой для различных по настроению образов.

Сатиновые брюки

Плотные джинсы летом бывают лишними, особенно тогда, когда на улице сильная жара. В таком случае стоит примерить невесомые брюки из сатина, которые имеют стильный вид и обеспечат вам комфорт.

К слову, этим летом в моду возвращаются платья из 2000-х годов, которые носили Бритни Спирс и Кристина Агилера.