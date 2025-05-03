Звезда "Сплетницы" Блейк Лайвли скопировала образ Бейонсе: фотосравнение

Известная американская актриса Блейк Лайвли не пользуется услугами стилистки, поэтому все свои образы подбирает самостоятельно. Звезда сериала "Сплетница" недавно совершила светский выход в вещах, которые полностью повторили выход Бейонсе осенью 2024 года.

Нередко между знаменитостями происходят незначительные модные конфузы, когда они примеряют одинаковые наряды, пишет 24 Канал. Некоторые считают это не совсем удачным решением привлечь на себя внимание, а некоторые охотно сравнивают одинаковые образы, чтобы понять, кто выглядел лучше.

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Блейк Лайвли в образе Бейонсе

Весной актриса решила сделать ставку на нежный оттенок, поэтому примерила длинную шелковую юбку и облегающую вязаную футболку немного более светлого оттенка.

Элегантная шелковая юбка выглядела безупречно, поскольку подчеркнула стройную фигуру Блейк и ее длинные ноги. Блондинка распустила волосы и уложила их в кудри, а образ довершила туфлями-лодочками на каблуках с желтыми блестками.

Как всегда, все выходы Блейк Лайвли продуманы до мелочей. Летом перед выходом фильма "Покинь, если любишь" звезда осуществляла светские выходы в цветочных платьях. А вот уже перед презентацией второй части фильма "Простая услуга", она дополнила look сумкой в виде бокала для мартини, который напоминает заметную сцену из фильма, в которой ее героиня Эмили учит Стефани создавать идеальный охлажденный коктейль.



Изысканный образ Блейк Лайвли / Фото Getty Images

Что интересно, в октябре на Тайм-сквер в Нью-Йорке состоялось светское событие "Женщина года 2024". На этот светский вечер Бейонсе примерила футболку лимонного оттенка, которую сочетала желтой шелковой юбкой длины макси. В сети все активно обсуждают то, что Блейк повторила образ за Бейонсе.

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