Идеально скопировала каждого: блогерша эффектно повторила образы персонажей "Головоломка 2"
Источник:@camilapudim
Анимационный фильм "Головоломка 2" от студии Pixar установил абсолютные рекорды кассовых сборов и стал очень популярным. Образы героев мультфильма настолько понравились поклонникам, что они даже создают макияж в таком стиле.
Так, известная блогер и визажистка Camila Pudim, которая к слову начинает немало трендов в тиктоке, воссоздала образы всех героев мультфильма-рекордсмена. Девушка до мельчайших деталей воспроизвела образы героев, чем покорила сеть.
К теме Жуткие трансформации, от которых захватывает дух: девушка создает "ужасный" макияж
Блогерша повторила образы героев мультфильма
На фоне популярности мультфильма "Головоломка 2" блогерша решила повторить образы любимых персонажей. Так, Камила взяла за основу трейлер анимационного фильма, а образы повторяла один за другим.
В общем, блогерша продемонстрировала все 8 героев-персонажей:
- Радость,
- Печаль,
- Гнев,
- Страх,
- Отвращение,
- Тревожность,
- Скука,
- Конфуз.
К слову, мультфильм "Головоломка 2" побил все мировые рекорды, ведь этот анимационный фильм стал самым успешным дебютом в кино. Так, только за первые дни премьеры в кино лента собрала примерно 295 миллионов долларов во всем мире.
Девушка воссоздала образы героев из мультфильма "Головоломка 2": смотрите видео
Эти перевоплощения буквально покорили сеть, ведь видео за 5 дней посмотрели почти 80 миллионов пользователей, 13,6 миллиона лайков, а более 172,6 тысячи пользователей оставили свои комментарии.