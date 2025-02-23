Духи и парфюмированная вода – это два основных типа парфюмерных продуктов, которые отличаются между собой прежде всего концентрацией ароматических составляющих. То есть тем, что определяет их интенсивность и стойкость аромата, пишет 24 Канал.
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Чем отличаются духи и парфюмерная вода
Духи (или экстракт парфюма), являются самой концентрированной формой ароматических композиций, с содержанием ароматических масел от 20% до 40%. Эта высокая концентрация обеспечивает чрезвычайно стойкий, глубокий и насыщенный аромат, который может оставаться на коже от 8 до 24 часов, в зависимости от состава.
Что лучше духи или парфюмированная вода / Фото Pexels
В свою очередь парфюмированная вода содержит ароматические масла в концентрации от 15% до 20%. Именно поэтому она является менее интенсивной чем духи, но все еще довольно устойчивой. Обычно парфюмированная вода сохраняется на коже от 4 до 8 часов.
Обратите внимание! На упаковке парфюмированная вода часто обозначается как Eau de Parfum или аббревиатурой EDP
Какая стойкость парфюмированной воды / Фото Pexels
В чем преимущества парфюмированной воды:
- Стоимость. Цена на парфюмированную воду значительно меньше чем на духи.
- Широкий выбор. Многие бренды предлагает интересные варианты парфюмированной воды.
- Комфорт. Парфюмированная вода имеет достаточную стойкость, однако она не слишком перегружает кожу.
- Универсальность. Насыщенность парфюмированной воды достаточно высокая, но этот аромат ненавязчивый и может легко комбинироваться с другими.