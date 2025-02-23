Парфуми та парфумована вода – це два основні типи парфумерних продуктів, які відрізняються між собою насамперед концентрацією ароматичних складових. Тобто тим, що визначає їхню інтенсивність та стійкість аромату, пише 24 Канал.

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Чим відрізняються парфуми та парфумерна вода

Парфуми (або екстракт парфуму), є найконцентрованішою формою ароматичних композицій, з вмістом ароматичних масел від 20% до 40%. Ця висока концентрація забезпечує надзвичайно стійкий, глибокий та насичений аромат, який може залишатися на шкірі від 8 до 24 годин, залежно від складу.



Що краще парфуми чи парфумована вода / Фото Pexels

Своєю чергою парфумована вода містить ароматичні масла в концентрації від 15% до 20%. Саме через це вона є менш інтенсивною ніж парфуми, але все ще доволі стійкою. Зазвичай парфумована вода зберігається на шкірі від 4 до 8 годин.

Зверніть увагу! На упаковці парфумована вода часто позначається як Eau de Parfum або ж абревіатурою EDP



Яка стійкість парфумованої води / Фото Pexels

У чому переваги парфумованої води: