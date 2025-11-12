Брюки от Bershka уже стали вирусными в инстаграме: как они выглядят
- Брюки Bershka серого цвета в полоску стали вирусными благодаря необычному двубортному крою и широким штанинам.
- Они изготовлены из полиэстера, вискозы и спандекса, подходят для различных стилизаций и легко сочетаются с современной одеждой.
В начале осени Bershka выпустили брюки серого цвета в полоску с необычным двубортным кроем, которые сразу завоевали любовь модниц. Если вы хотите этой осенью необычно выглядеть, то советуем присмотреться к интересному фасону.
Брюки отличаются необычным кроем с широкими штанинами, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. Серый цвет с классическим принтом в тонкую полоску идеально сочетается с современными вещами, которые сейчас в моде.
Как выглядят трендовые брюки?
Новая модель брюк изготовлена из полиэстера, вискозы и спандекса, поэтому за ними довольно легко ухаживать. Преимуществом брюк является их универсальность. Носить их можно в офис, на вечернюю прогулку, а также к любому базовому верху, чтобы оживить образ.
Модницы сочетают такие брюки с обтягивающими топами или кардиганами, впрочем хорошо смотрится сочетание с рубашкой в размере оверсайз. Зимой такие брюки можно сочетать с шерстяными пальто и меховыми шубами.
Довольно дорого и красиво выглядит стилизация серых брюк вместе с серым верхом. Монохром позволяет создать дорогой аутфит всего благодаря двум вещам одного цвета. Большинство девушек именно такого правила и придерживаются в стилизации. Они довершают серые брюки нарядом сверху того же оттенка.
Как выглядят модные брюки: смотрите видео
Глянец Vogue пишет, что в этом сезоне в моду возвращаются кожаные брюки. Актуальным выбором станут брюки в бордовом, коричневом или сером цвете. Кожаные брюки удачно сочетаются с пальто и дубленками, а также с различной обувью – уггами, ботинками или сапогами на каблуках.
Какие еще брюки в моде осенью?
Черные классические брюки можно сочетать с кожаной курткой для стильного вида, добавляя яркие элементы, чтобы избежать монотонности.
Вельветовые брюки снова популярны осенью из-за их теплоизоляционных свойств и универсальности в сочетании с другими элементами одежды.
