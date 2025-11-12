Штани від Bershka завірусилися в інстаграмі: як вони виглядають

На початку осені Bershka випустили штани сірого кольору у смужку з незвичним двобортним кроєм, які одразу завоювали любов модниць. Якщо ви хочете цієї осені незвично виглядати, то радимо придивитися до цікавого фасону.

Штани вирізняються незвичним кроєм з широкими штанинами, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Сірий колір з класичним принтом в тонку смужку ідеально поєднується з сучасними речима, які зараз в моді.

Як виглядають трендові штани?

Нова модель штанів виготовлена з поліестеру, віскози та спандексу, тому за ними доволі легко доглядати. Перевагою штанів є їхня універсальність. Носити їх можна в офіс, на вечірню прогулянку, а також до будь-якого базового верху, щоб оживити образ.

Модниці поєднують такі штани з обтислими топами чи кардиганами, втім гарно виглядає поєднання з сорочкою в розмірі оверсайз. Взимку такі штани можна поєднувати з вовняними пальтами та хутряними шубами.

Доволі дорого й красиво виглядає стилізація сірих штанів разом з сірим верхом. Монохром дозволяє створити дорогий аутфіт всього завдяки двом речам одного кольору. Більшість дівчат саме такого правила й дотримуються у стилізації. Вони довершують сірі штани вбранням зверху того ж відтінку.

Як виглядають модні штани: дивіться відео

Глянець Vogue пише, що цього сезону в моду повертаються шкіряні штани. Актуальним вибором стануть штани в бордовому, коричневому чи сірому кольорі. Шкіряні штани вдало поєднаються з пальтами й дублянками, а також з різним взуттям – уггами, черевиками чи чоботами на підборах.

Які ще штани в моді восени?