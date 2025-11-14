С какой обувью носить джинсы осенью: стильные примеры

Джинсы считаются самым популярным элементом гардероба. Без них нам не обойтись ни в одно время года, но порой идей для стилизаций мало. В таком случае советуем воспользоваться уже готовыми образами от модных девушек.

С приближением зимы надо научиться сочетать обувь с денимовым низом, потому что не все сапоги идеально стилизуются с джинсами, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

С чем носить джинсы в зимнюю пору?

С замшевыми кроссовками

Замшевые кроссовки этой осенью стали очень популярными. Особенно модной считается обувь коричневого цвета. Комбинация джинсов и кроссовок шоколадного оттенка - беспроигрышный вариант.

С остроносыми ботильонами

Ботильоны прекрасно сочетаются с джинсами. Они способны спасти образ в переменчивую погоду и завершить образ с пальто. В нынешней эстетике преобладают модели с острым мысом.

С ковбойскими сапогами

Уже несколько лет подряд ковбойские сапоги не выходят из моды. Стильная форма и невысокие каблуки покорили сердца многих модниц. А еще преимуществом сапог является то, что они легко сочетаются с джинсами.

С принтованными сапожками

Модные девушки выбирают для себя в этом сезоне обувь в анималистический принт. Красивые сапоги точно добавят выгодной изюминки вашему аутфиту.

С уггами

Легендарное комбо всегда останется в моде – сочетание джинсов с уггами. Стильные джинсы и комфортная обувь станут лучшими союзниками в холодные дни.

Глянец In Style рассказал о нескольких пар сапог, которые считаются этой осенью самыми популярными. В моде сапоги до колена на плоской подошве, облегающие сапоги, плиссированные сапоги, сапоги с ремнем и коричневые сапоги.

Сапоги до колена, особенно жокейские, остаются модными, а коричневый цвет становится альтернативой черному. Вся эта обувь перейдет с нами в зимний сезон, поэтому мы сможем сочетать ее с дубленками и шубами.

Какие джинсы купить в этом году?