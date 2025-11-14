З яким взуттям носити джинси восени: стильні приклади

Джинси вважаються найпопулярнішим елементом гардероба. Без них нам не обійтися в жодну пору року, але часом ідей для стилізацій обмаль. У такому випадку радимо скористатися вже готовими образами від модних дівчат.

З наближенням зими треба навчитися поєднувати взуття з денімовим низом, бо не всі чоботи ідеально стилізуються з джинсами, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

Читайте також 5 пар трендових джинсів, які будуть пасувати до всього: найкраща добірка

З чим носити джинси у зимову пору?

Із замшевими кросівками

Замшеві кросівки цієї осені стали дуже популярними. Особливо модним вважається взуття коричневого кольору. Комбінація джинсів та кросівок шоколадного відтінку - безпрограшний варіант.

З гостроносими ботильйонами

Ботильйони чудово поєднуються з джинсами. Вони здатні врятувати образ у мінливу погоду й довершити образ з пальтом. В цьогорічній естетиці переважають моделі з гострим мисом.

З ковбойськими чоботами

Вже кілька років поспіль ковбойські чоботи не виходять з моди. Стильна форма та невисокі підбори підкорили серця багатьох модниць. А ще перевагою чобіт є те, що вони легко поєднуються з джинсами.

З принтованими чобітками

Модні дівчата обирають для себе цього сезону взуття в анімалістичний принт. Красиві чоботи точно додадуть вигідної родзинки вашому аутфіту.

З уггами

Легендарне комбо завжди залишиться в моді – поєднання джинсів з уггами. Стильні джинси та комфортне взуття стануть найкращими союзниками в холодні дні.

Глянець In Style розповів про кілька пар чобіт, які вважаються цієї осені найпопулярнішими. У моді чоботи до коліна на плоскій підошві, обтислі чоботи, плісировані чоботи, чоботи з ременем та коричневі чоботи.

Чоботи до коліна, особливо жокейські, залишаються модними, а коричневий колір стає альтернативою чорному. Усе це взуття перейде з нами до зимового сезону, тож ми зможемо поєднувати його з дублянками та шубами.

Які джинси купити цього року?