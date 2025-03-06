Как снять этикетку с вещей, чтобы их не повредить

Этикетка на одежде обычно сильно мешает. Она может натирать и создавать безумный дискомфорт в течение всего дня.

Снять этикетку это еще тот квест. Ведь это нужно сделать так, чтобы не повредилась одежда, пишет 24 Канал со ссылкой на Diana Gologovets.

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Что сделать, чтобы снять этикетку

Чтобы снять этикетку, не нужно специальные инструменты. Достаточно будет обычной пилочки для ногтей.

Как снимать этикетку:

пилочкой аккуратно "запилите" место, где пришита этикетка; старайтесь избегать попадания на ткань, "запиливать" нужно только нить на которую пришита этикетка; аккуратно смените этикетку; удалите остатки нити руками (или пинцетом).

Какие еще методы действенны для удаления этикетки

Метод удаления зависит от того как была закреплена этикетка. Если она приклеена клеем:

в таком случае клей с этикетки, можно аккуратно растопить его с помощью фена (температура фена должна быть средняя, перегревать не стоит);

в магазинах есть специальное средство, позволяющее легко удалять приклеенные этикетки.

Если этикетка пришита ниткой: