Модницы обожают осень за возможность по-разному стилизовать многослойные образы, пишет 24 Канал. В холодное время можно создать множество красивых выходов, в которых вы будете чувствовать себя не только комфортно, но и стильно. Для тех, кто хочет в любой период иметь роскошный look, рассказываем об актуальных вещах этой осени.

Читайте также Какую верхнюю одежду выбрать на осень 2024 года: подборка трендовых позиций

Бордовая сумка

Этой осенью оттенок бордо бьет все рекорды. В моде не только разнообразные вещи в оттенке бордо, но и обувь и сумки. Шведская модница Эльза Хоск показала интересный образ с сумкой, которую соединила с коричневым бомбером и брюками. Сумка в этом оттенке также удачно будет смотреться с черными или любыми другими вещами в классических цветах.

Замшевые сапоги

Замша всегда становится особенно актуальным в осеннее время года, впрочем этой осенью он на пике популярности. Модные девушки часто носят замшевые сапоги в коричневом цвете, которыми дополняют пальто и элегантные вещи.

Мешковатые джинсы

Широкие джинсы уже сейчас стали почти классикой, поэтому девушки носят их с обувью на каблуках или трендовыми уггами. На осень советуем выбирать темные джинсы и стилизовать их с различными свитшотами, свитерами и кардиганами.

Дубленка

В ноябре девушки заменяют теплые куртки на стильные дубленки. Фаворитами являются короткие дубленки в черном и коричневом цвете, впрочем вы можете выбрать ту верхнюю одежду, которая вам больше всего нравится.

Кардиган

Свое время кардиган находит в гардеробах модниц в осенне-зимнюю пору. Советуем выбирать любые фасоны и цвета, поскольку все они идеально вписываются к джинсам или брюкам. Но если хотите сделать ставку на классику – выбирайте базовые цвета.