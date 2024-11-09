Модниці обожнюють осінь за можливість по-різному стилізувати багатошарові образи, пише 24 Канал. У холодну пору можна створити безліч красивих виходів, в яких ви будете почувати себе не лише комфортно, але й стильно. Для тих, хто хоче в будь-який період мати розкішний look, розповідаємо про актуальні речі цієї осені.

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Бордова сумка

Цієї осені відтінок бордо б’є усі рекорди. У моді не лише різноманітні речі у відтінку бордо, але й взуття та сумки. Шведська модниця Ельза Госк показала цікавий образ з сумкою, яку поєднала з коричневим бомбером та штанами. Сумка у цьому відтінку також вдало буде виглядати з чорними чи будь-якими іншими речима в класичних кольорах.

Замшеві чоботи

Замша завжди стає особливо актуальним в осінню пору року, втім цієї осені він на піку популярності. Модні дівчата часто носять замшеві чоботи в коричневому кольорі, якими доповнюють пальта та елегантні речі.

Мішкуваті джинси

Широкі джинси вже зараз стали майже класикою, тож дівчата носять їх із взуттям на підборах чи трендовими уггами. На осінь радимо обирати темні джинси та стилізувати їх з різними світшотами, светрами та кардиганами.

Дублянка

У листопаді дівчата заміняють теплі куртки на стильні дублянки. Фаворитами є короткі дублянки в чорному та коричневому кольорі, втім ви можете обрати той верхній одяг, який вам найбільше до вподоби.

Кардиган

Свій час кардиган знаходить в гардеробах модниць в осінньо-зимову пору. Радимо обирати будь-які фасони та кольори, оскільки всі вони ідеально вписуються до джинсів чи штанів. Та якщо хочете зробити ставку на класику – обирайте базові кольори.