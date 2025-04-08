К капсульному гардеробу относятся вещи, которые удачно комбинируются между собой, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear. С помощью минимального количества одежды можно создать немало стильных образов. Стилисты рассказали о 5 вещах, которые должны быть в вашем гардеробе этой весной.

Тренч

Эта верхняя одежда является классикой весеннего гардероба и не выходит из моды уже много лет. Благодаря тренчу можно создать немало многослойных образов, которые будут защищать от переменчивой погоды весной. Тренч хорошо носится с платьями, джинсами и костюмами.

Костюм из льна

Натуральная ткань обеспечивает воздухопроницаемость, а если выбрать современный крой, то вещи можно носить на работу или одевать на вечернюю прогулку. Такой наряд прекрасно подойдет для тех, кто хочет стильно и комфортно себя чувствовать.

Шелковое платье

Платье из шелка или атласа – удачная инвестиция в гардероб. Такое платье выглядит элегантно и прекрасно подходит для любого события. Шелковое платье легко комбинировать с разной обувью – от минималистичных кроссовок до туфель на каблуке.

Белая рубашка

Рубашка белого цвета – это классика, которую можно носить с джинсами, костюмом или шортами. Рубашка подходит для создания деловых или непринужденных образов. Она практична и легко сочетается с другими вещами.

Сумка багет

В 2025 году в моду вернется сумка багет – узкой формы с деликатными ручками, которая отсылает к эстетике 90-х и 2000-х годов, когда этот аксессуар был на пике популярности.

Если же хотите добавить в свой гардероб трендовые вещи на 2025 год, то советуем узнать, что именно представили дизайнеры в своих новых коллекциях. Больше рассказали в нашем материале.