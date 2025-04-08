До капсульного гардероба належать речі, які вдало комбінуються між собою, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear. За допомогою мінімальної кількості одягу можна створити чимало стильних образів. Стилісти розповіли про 5 речей, які повинні бути у вашому гардеробі цієї весни.

Тренч

Цей верхній одяг є класикою весняного гардероба й не виходить з моди вже багато років. Завдяки тренчу можна створити чимало багатошарових образів, які захищатимуть від мінливої погоди навесні. Тренч гарно носиться з сукнями, джинсами та костюмами.

Костюм з льону

Натуральна тканина забезпечує повітропроникність, а якщо обрати сучасний крій, то речі можна носити на роботу чи одягати на вечірню прогулянку. Таке вбрання чудово підійде для тих, хто хоче стильно й комфортно себе почувати.

Шовкова сукня

Сукня з шовку чи атласу – вдала інвестиція в гардероб. Таке плаття має елегантний вигляд й чудово підходить для будь-якої події. Шовкову сукню легко комбінувати з різним взуттям – від мінімалістичних кросівок до туфлів на підборах.

Біла сорочка

Сорочка білого кольору – це класика, яку можна носити з джинсами, костюмом чи шортами. Сорочка підходить для створення ділових чи невимушених образів. Вона практична й легко поєднується з іншими речима.

Сумка багет

У 2025 році в моду повернеться сумка багет – вузької форми з делікатними ручками, яка відсилає до естетики 90-х та 2000-х років, коли цей аксесуар був на піку популярності.

Якщо ж хочете додати у свій гардероб трендові речі на 2025 рік, то радимо дізнатися, що саме представили дизайнери у своїх нових колекціях. Більше розповіли у нашому матеріалі.