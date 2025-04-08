5 вещей, которые нужно купить этой весной для создания капсульного гардероба

С наступлением нового сезона каждая девушка хочет дополнить свой гардероб новыми вещами. Для того, чтобы иметь возможность создавать немало образов, которые будут удачно сочетаться между собой, советуем обратить внимание на универсальную одежду.

К капсульному гардеробу относятся вещи, которые удачно комбинируются между собой, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear.

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С помощью минимального количества одежды можно создать немало стильных образов. Стилисты рассказали о 5 вещах, которые должны быть в вашем гардеробе этой весной.

Тренч

Эта верхняя одежда является классикой весеннего гардероба и не выходит из моды уже много лет. Благодаря тренчу можно создать немало многослойных образов, которые будут защищать от переменчивой погоды весной. Тренч хорошо носится с платьями, джинсами и костюмами.

Костюм из льна

Натуральная ткань обеспечивает воздухопроницаемость, а если выбрать современный крой, то вещи можно носить на работу или одевать на вечернюю прогулку. Такой наряд прекрасно подойдет для тех, кто хочет стильно и комфортно себя чувствовать.

Шелковое платье

Платье из шелка или атласа – удачная инвестиция в гардероб. Такое платье выглядит элегантно и прекрасно подходит для любого события. Шелковое платье легко комбинировать с разной обувью – от минималистичных кроссовок до туфель на каблуке.

Белая рубашка

Рубашка белого цвета – это классика, которую можно носить с джинсами, костюмом или шортами. Рубашка подходит для создания деловых или непринужденных образов. Она практична и легко сочетается с другими вещами.

Сумка багет

В 2025 году в моду вернется сумка багет – узкой формы с деликатными ручками, которая отсылает к эстетике 90-х и 2000-х годов, когда этот аксессуар был на пике популярности.

Если же хотите добавить в свой гардероб трендовые вещи на 2025 год, то советуем узнать, что именно представили дизайнеры в своих новых коллекциях. Больше рассказали в нашем материале.