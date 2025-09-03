Как одеваться женщинам после 50 лет: 5 красивых вещей, которые омолаживают
- Мари-Луиза Максвелл демонстрирует, как женщины после 50 лет могут стильно одеваться, сочетая юбки миди, жилетки, спортивные штаны, вязаные костюмы и широкие джинсы.
Универсальные вещи не имеют возрастных ограничений. Именно поэтому современные тренды вполне могут подойти для женщин в 50 лет, если их грамотно сочетать с основными вещами гардероба. Практика и развитый вкус к нарядам помогут создать красивые образы.
Инфлюенсер Мари-Луиза Максвелл своим примером демонстрирует, что стиль не имеет возрастных ограничений, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear. Женщина демонстрирует свои любимые вневременные вещи, в частности юбки миди и спортивные штаны, а также рассказала, как их стильно сочетать.
Читайте также Как выглядит осенний гардероб французской девушки: 5 элегантных вещей
Что носить женщинам после 50 лет?
Юбка миди
Джинсовая юбка миди идеально сочетается с сапогами на каблуке до колена, со свитером, жакетом, тренчем или пальто. На осень эта вещь станет выгодной инвестицией.
Одежда для женщин после 50 лет / Фото из инстаграма Мари-Луизы Максвелл
Жилетка
Простой жилет не требует особого ухода, а выглядит дорого и эффектно. Благодаря этому наряду можно быстро освежить свой образ. Жилетка с джинсами или брюками – это выигрышный комплект для любого возраста.
Одежда для женщин после 50 лет / Фото из инстаграма Мари-Луизы Максвелл
Спортивные штаны
На осень для удобства старшим женщинам вполне можно носить удобные спортивные штаны, которые подойдут для вечерних прогулок или выходных дней. Сверху к брюкам блогер советует одевать бомбер, а на низ – удобные кроссовки.
Одежда для женщин после 50 лет / Фото из инстаграма Мари-Луизы Максвелл
Вязаный костюм
Женщинам после 50 лет хорошо подходит серый цвет. Его можно носить даже с ног до головы. На осень подойдет сочетание свитера с юбкой, а на верх можно одеть серое пальто или куртку.
Одежда для женщин после 50 лет / Фото из инстаграма Мари-Луизы Максвелл
Широкие джинсы
Большинство женщин ограничивают себя от трендовых вещей, но этого делать не стоит. Джинсы с широкими штанинами удобны и удачно смотрятся с кроссовками или обувью на каблуках.
Одежда для женщин после 50 лет / Фото из инстаграма Мари-Луизы Максвелл
Какие стрижки подходят и не подходят женщинам после 50 лет?
- Парикмахер-колорист Лилия Кирдяк советует женщинам после 40 и 50 лет избегать длинных волос. По ее словам, из-за потери эластичности и тусклости, такие волосы имеют неэстетичный вид.
- Для женщин после 60 лет стилист Клара Пьорвис рекомендует несколько коротких стрижек, которые добавляют объема и молодости: французский боб, пикси, длинный и классический боб.
Частые вопросы
Какие вещи рекомендует носить инфлюенсер Мари-Луиза Максвелл женщинам после 50 лет?
Мари-Луиза Максвелл рекомендует женщинам после 50 лет носить джинсовую юбку миди, жилетку, спортивные штаны, вязаный костюм и широкие джинсы. Она считает, что эти вещи являются вневременными и выгодно смотрятся в разных сочетаниях.
Какие стрижки подходят женщинам после 50 лет согласно рекомендациям специалистов?
Парикмахер-колорист Лилия Кирдяк рекомендует избегать длинных волос после 50 лет, тогда как стилист Клара Пьорвис советует несколько коротких стрижек, таких как французский боб, пикси и классический боб, которые добавляют объема и молодости.
Почему стоит избегать длинных волос женщинам после 50 лет?
Лилия Кирдяк отмечает, что длинные волосы после 50 лет могут потерять эластичность и стать тусклыми, что придает им неэстетичный вид. Поэтому она рекомендует выбирать стрижки, которые добавляют объема и выглядят молодежно.