Універсальні речі не мають вікових обмежень. Саме тому сучасні тренди цілком можуть підійти для жінок у 50 років, якщо їх грамотно поєднати з основними речами гардероба. Практика та розвинутий смак до вбрання допоможуть створити красиві образи.

Інфлюенсерка Марі-Луїза Максвелл своїм прикладом демонструє, що стиль не має вікових обмежень, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear. Жінка демонструє свої улюблені позачасові речі, зокрема спідниці міді та спортивні штани, а також розповіла, як їх стильно поєднувати.

Що носити жінкам після 50 років?

Спідниця міді

Джинсова спідниця міді ідеально поєднується з чоботами на підборах до коліна, зі светром, жакетом, тренчем чи пальтом. На осінь ця річ стане вигідною інвестицією.



Одяг для жінок після 50 років / Фото з інстаграму Марі-Луїзи Максвелл

Жилетка

Простий жилет не потребує особливого догляду, а виглядає дорого та ефектно. Завдяки цьому вбранню можна швидко освіжити свій образ. Жилетка з джинсами чи штанами – це виграшний комплект для будь-якого віку.



Одяг для жінок після 50 років / Фото з інстаграму Марі-Луїзи Максвелл

Спортивні штани

На осінь для зручності старшим жінкам цілком можна носити зручні спортивні штани, які підійдуть для вечірніх прогулянок чи вихідних днів. Зверху до штанів блогерка радить одягати бомбер, а на низ – зручні кросівки.



Одяг для жінок після 50 років / Фото з інстаграму Марі-Луїзи Максвелл

В’язаний костюм

Жінкам після 50 років гарно пасує сірий колір. Його можна носити навіть з ніг до голови. На осінь підійде поєднання светра зі спідницею, а на верх можна одягнути сіре пальто чи куртку.



Одяг для жінок після 50 років / Фото з інстаграму Марі-Луїзи Максвелл

Широкі джинси

Більшість жінок обмежують себе від трендових речей, але цього робити не варто. Джинси з широкими штанинами є зручні та вдало виглядають з кросівками чи взуттям на підборах.



Одяг для жінок після 50 років / Фото з інстаграму Марі-Луїзи Максвелл

