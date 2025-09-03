Як одягатися жінкам після 50 років: список речей, які омолоджують
- Марі-Луїза Максвелл демонструє, як жінки після 50 років можуть стильно одягатися, поєднуючи спідниці міді, жилетки, спортивні штани, в’язані костюми та широкі джинси.
Універсальні речі не мають вікових обмежень. Саме тому сучасні тренди цілком можуть підійти для жінок у 50 років, якщо їх грамотно поєднати з основними речами гардероба. Практика та розвинутий смак до вбрання допоможуть створити красиві образи.
Інфлюенсерка Марі-Луїза Максвелл своїм прикладом демонструє, що стиль не має вікових обмежень, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear. Жінка демонструє свої улюблені позачасові речі, зокрема спідниці міді та спортивні штани, а також розповіла, як їх стильно поєднувати.
Що носити жінкам після 50 років?
Спідниця міді
Джинсова спідниця міді ідеально поєднується з чоботами на підборах до коліна, зі светром, жакетом, тренчем чи пальтом. На осінь ця річ стане вигідною інвестицією.
Одяг для жінок після 50 років / Фото з інстаграму Марі-Луїзи Максвелл
Жилетка
Простий жилет не потребує особливого догляду, а виглядає дорого та ефектно. Завдяки цьому вбранню можна швидко освіжити свій образ. Жилетка з джинсами чи штанами – це виграшний комплект для будь-якого віку.
Одяг для жінок після 50 років / Фото з інстаграму Марі-Луїзи Максвелл
Спортивні штани
На осінь для зручності старшим жінкам цілком можна носити зручні спортивні штани, які підійдуть для вечірніх прогулянок чи вихідних днів. Зверху до штанів блогерка радить одягати бомбер, а на низ – зручні кросівки.
Одяг для жінок після 50 років / Фото з інстаграму Марі-Луїзи Максвелл
В’язаний костюм
Жінкам після 50 років гарно пасує сірий колір. Його можна носити навіть з ніг до голови. На осінь підійде поєднання светра зі спідницею, а на верх можна одягнути сіре пальто чи куртку.
Одяг для жінок після 50 років / Фото з інстаграму Марі-Луїзи Максвелл
Широкі джинси
Більшість жінок обмежують себе від трендових речей, але цього робити не варто. Джинси з широкими штанинами є зручні та вдало виглядають з кросівками чи взуттям на підборах.
Одяг для жінок після 50 років / Фото з інстаграму Марі-Луїзи Максвелл
Які стрижки пасують та не пасують жінкам після 50 років?
- Перукар-колористка Лілія Кірдяк радить жінкам після 40 та 50 років уникати довгого волосся. За її словами, через втрату еластичності та тьмяності, таке волосся має неестетичний вигляд.
- Для жінок після 60 років стилістка Клара Пьорвіс рекомендує кілька коротких стрижок, які додають об'єму та молодості: французький боб, піксі, довгий та класичний боб.
Часті питання
Які речі рекомендує носити інфлюенсерка Марі-Луїза Максвелл жінкам після 50 років?
Марі-Луїза Максвелл рекомендує жінкам після 50 років носити джинсову спідницю міді, жилетку, спортивні штани, в'язаний костюм та широкі джинси. Вона вважає, що ці речі є позачасовими та вигідно виглядають у різних поєднаннях.
Які стрижки пасують жінкам після 50 років згідно з рекомендаціями фахівців?
Перукар-колористка Лілія Кірдяк рекомендує уникати довгого волосся після 50 років, тоді як стилістка Клара Пьорвіс радить кілька коротких стрижок, таких як французький боб, піксі та класичний боб, які додають об'єму та молодості.
Чому варто уникати довгого волосся жінкам після 50 років?
Лілія Кірдяк зазначає, що довге волосся після 50 років може втратити еластичність та стати тьмяним, що надає йому неестетичного вигляду. Тому вона рекомендує обирати стрижки, які додають об'єму та виглядають молодіжно.