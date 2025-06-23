Забудьте о духоте: стилист рассказала как правильно одеваться в офис летом

Летом подобрать образ в офис большая проблема. Кажется, что из-за жары невозможно создать по-настоящему стильный лук. Однако это не так. Как показывает практика, выглядеть хорошо летом просто, если знать определенные секреты.

Стилист Галина Денисюк в комментарии 24 Каналу отметила, что к подбору летнего образу в офис нужно подходить комплексно. В частности, необходимо обращать внимание на ткань.

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Как адаптировать офисный стиль к жаре

Как говорит Галина, жара не станет препятствием для создания стильного образа. Даже при высокой температуре на улице можно выглядеть стильно и профессионально, если знать эти правила:

Выбирайте натуральные ткани

Натуральные ткани пропускают воздух и не создают парникового эффекта. Особенно рекомендованы льняные костюмы или хлопковые платья, они выглядят легко и дорого. А вискоза мягко ложится по фигуре, не прилипая к телу.

Не мучайте себя синтетикой, не тяните те же самые вещи с весны, дайте гардеробу подышать. Жара – это вызов, но он решаемый. И стиль – это не про форму, а про ощущение себя,

– говорит Галина.

Обратите внимание! Галина рекомендует избегать тесных вещей из эластана. Ведь в них тело очень потеет.

Обращайте внимание именно на светлые цвета

Темные цвета притягивают солнце, из-за чего тело перегревается быстрее. Светлые оттенки не только охлаждают, но и освежают визуально.

Кремовый, белый, небесно-голубой или песочный – универсальны для офиса. Такие цвета сочетаются между собой и позволяют создать эффект "дорогого" образа.

Вместо пиджаков выбирайте жилеты, рубашки oversize, льняные жакеты

В традиционном пиджаке летом слишком жарко, поэтому стоит обратить внимание на альтернативы. Легкий жилет из льна или оверсайз рубашка создают многослойность, но при этом не перегревают.

Юбки и платья миди с разрезами – идеальны на лето

Длина миди выглядит сдержанно и офисно. Особенно выигрышными будут платья прямого кроя с тонким поясом или рубашечные фасоны.

Это универсальный вариант, который сочетает комфорт и женственность. Разрез позволяет двигаться свободно и добавляет вентиляции, что очень важно в жару,

– отмечает стилист.

Выбирайте правильную обувь

Высокие каблуки летом это стресс для тела. Комфортная обувь на низком ходу позволяет сохранять легкость и не портит осанку. К примеру, лоферы из мягкой кожи, балетки или мюли выглядят лаконично, но не менее элегантно.

Важно! Галина рекомендует летом выбирать именно минималистичные украшения. Ведь они создают эффект легкости.