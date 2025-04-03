Какие подарки нельзя дарить свекрови: это надо знать

Отношения со свекровью для невестки всегда немного пугающие и трепетные. Почему-то все привыкли, что союз этих женщин складывается не лучшим образом, впрочем, есть много случаев, когда жена и мама мужа становятся едва ли не лучшими подругами. Выбирая подарок для свекрови на праздник, невестке следует отказаться от дарения определенных вещей.

Угадать с выбором подарка не всегда легко, пишет 24 Канал. Если свекровь суеверна, то это даже может рассказать ей о вашем отношении, поэтому лучше сделать такой подарок, который принесет ей приятные впечатления.

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Что нельзя дарить свекрови

Чтобы не озадачить ее от неуместного подарка, который ей придется принять – лучше отказаться от него.

Технически сложные устройства

Не все свекрови являются технологически современными женщинами, поэтому лучше избегать тех подарков, которые требуют навыков и особых знаний. Такой подарок с практической стороны будет для нее неуместным.

Часы

Лучше не дарить на праздник часы, поскольку с этой вещью связано немало примет. По поверью, часы являются символом разлуки и отсчетом времени до ссор.

Предметы личной гигиены

Такой подарок может быть не всегда уместным и слишком личным, поэтому невестке стоит отказаться от такой идеи.

Желтые цветы

Уже давно любые цветы желтого цвета считаются символом разлуки. Несмотря на то, что желтые розы или тюльпаны выглядят очень красиво, стоит выбрать другой цвет.



Желтые цветы нельзя дарить свекрови / Фото Pexels

Свечи

В магазинах можно найти немало невероятных декоративных свечей, которые будут украшать дом, однако свеча все равно ассоциируется с похоронными ритуалами, поэтому такую вещь лучше не дарить.

Существуют приметы, согласно которым не стоит дарить на День рождения определенные вещи. Больше о них рассказали в нашем материале.

Духи

Выбор парфюма на подарок может показаться отличной идеей, однако считается, что духи могут стать причиной недоразумений, поэтому все же надо отказаться от этой идеи подарка.