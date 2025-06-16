В чем ходить в офис летом: Андре Тан дал полезные советы

Летом хочется выглядеть хорошо, при этом комфортно себя чувствовать. Андре Тан рассказал о стилизации нарядов, которая лучше всего работает в летнем деловом гардеробе.

Составлять летние образы совсем не сложно, но когда придется подбирать что-то в офис, то выбор вещей может быть несколько сложнее, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Андре Тана.

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Для многих офисов короткие шорты и топы не совсем подходят, поэтому надо выбирать соответствующие вещи. Дизайнер собрал вещи, которые будут уместными для работы в теплый сезон.

Универсальное платье

Летнее платье-рубашка из льна или хлопка идеально подойдет на летнее время. Такое платье не выглядит слишком строго и хорошо сочетается с обувью на коротких каблуках. В красивом платье можно прийти не только в офис, но и вечером.



Андре Тан назвал образы в офис / Фото из инстаграма дизайнера

Льняной костюм

Костюм из льна является идеальным решением на лето. Он имеет замечательный элегантный вид с разной обувью. Кроме того, жилетку и брюки можно сочетать с другими элементами гардероба.



Лучшие вещи в офис / Фото из инстаграма дизайнера

Шорты-бермуды

Вместо брюк надевайте летом шорты-бермуды. Сочетайте их в офис с хлопковой рубашкой. Хорошо смотрится верх в нейтральных цветах.



Андре Тан назвал образы в офис / Фото из инстаграма дизайнера

Классические брюки и жилет

Чтобы выглядеть стильно и собранно, широкие брюки палаццо стоит стилизовать с жилеткой. Сочетать эти вещи можно с сандалиями, балетками и босоножками.



Лучшие вещи в офис / Фото из инстаграма дизайнера

Прозрачная рубашка и базовый топ

Наденьте плотную базовую майку, а сверху добавьте полупрозрачную рубашку. Блузы из прозрачного материала или шелка имеют очень красивый вид, поэтому дизайнер советует делать на них ставку.



Андре Тан назвал образы в офис / Фото из инстаграма дизайнера

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