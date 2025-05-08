Даже в 50 лет можно иметь невероятный вид, пишет 24 Канал. Благодаря красивой прическе, макияжу и образу, можно создать безупречный образ и визуально изменить себя до неузнаваемости.

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Что одеть женщине на юбилей 50 лет

Четких правил в том, что можно носить, а что нет – нет, потому что главное только комфорт и то как себя женщина чувствует в том или ином наряде. Впрочем, стилисты рассказали о нескольких вещах, которые выгодно подчеркнут вид 50-летней женщины и даже визуально уберут несколько лет.

Стилисты рекомендуют избегать причесок, которые добавляют возраста. Какие прически старят после 50 лет – читайте в нашем материале.

Современная одежда

Женщина в 50-летнем возрасте не стоит бояться современных вещей. Очень удачно будет смотреться на День рождения классический наряд в стиле Old Money. Это может быть жакет, юбка-карандаш или брюки палаццо, изысканная блуза или классическая рубашка. Выбирайте монохромные тона, которые придадут фигуре стройности и уберут лишние килограммы, если они есть.

Качественные вещи

Иногда акции и скидки побуждают нас приобрести определенные вещи, но из-за плохого качества ткани, устаревший фасон или неактуальный принт и цвет, наряд будет иметь совсем неудачный вид. Кислотные оттенки и красочные платья удешевляют образ. Именно поэтому стилисты советуют выбирать на День рождения красивое платье или костюм из качественной ткани. Такие вещи дорого выглядят и будут долго носиться.

Монохромный образ

На 50-летие можно надеть наряд в монохромном цвете. Лучше всего выбирать светлые оттенки и обходить черные цвета. На День рождения рекомендуется одевать что-то в белом, кремовом или бежевом цвете.

Изысканная бижутерия

Завершить праздничный образ можно благодаря красивым серьгам, цепочке, браслету или часам. Важно только выбирать украшения из качественных материалов. Они точно придадут образу свежести и стиля.