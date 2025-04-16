Как одеться на Пасху 2025: современные комплекты, которые завораживают
- Предлагаются стильные образы на Пасху 2025, включая традиционные элементы и современные акценты, такие как вышитые платья с вязаными жилетками.
- Рекомендации включают сочетание вышиванок с комбинезонами, жакетами с бисерными кризами, и изысканными юбками для праздничного вида.
- Платок и сердак, а также вышитая рубашка с джинсами или юбками, рекомендованы для создания элегантных и традиционных образов на Пасху.
Приближается Пасха, поэтому незадолго до этого великого христианского праздника советуем подобрать для себя стильные образы для похода в церковь. Также выбранные аутфиты охотно подойдут для выхода в Пасхальную субботу на освящение корзин.
По уровню торжественности Пасха может сравниться с Рождеством или юбилеем, пишет 24 Канал со ссылкой на Harper's BAZAAR. Именно поэтому в этот большой христианский праздник важно выглядеть торжественно и красиво.
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Чтобы выглядеть на Пасху изысканно и традиционно, предлагаем посмотреть несколько вариантов образов, которые точно вас вдохновят на создание собственного аутфита.
Платок + сердак
Современные девушки обожают обращаться к традициям в формировании своих образов и все чаще добавляют различные этнические мотивы, которые удачно вплетают с классикой. Чтобы оживить старинный наряд, советуем добавлять к нему 50% базовых вещей, которые удачно дополнят друг друга.
Модные образы на Пасху 2025 / Фото Harper's BAZAAR
Вышитое платье и вязаная жилетка
На Пасху можно смело надеть вышитое платье, а вместо куртки или тренча – совместить его с вязаной жилеткой. Такая стилизация выглядит очень интересно, уместно и функционально.
Стильные образы на Пасху 2025 / Фото Harper's BAZAAR
Вышитая рубашка + комбинезон
Красивую вышитую рубашку можно стилизовать не только с привычными для нас джинсами или юбками. Чтобы добавить образу интересной изюминки – сочетайте рубашку с комбинезоном.
Модные образы на Пасху 2025 / Фото Harper's BAZAAR
Жакет и кризис
Выглядеть празднично в традиционных элементах можно не только благодаря вышитой рубашке. Блогер Диана Червинская примерила кризу из бисера, которой дополнила жакет, а на низ надела длинную юбку. Аутфит идеально подойдет на Пасху.
Красивые образы на Пасху 2025 / Фото Harper's BAZAAR
Вышитая рубашка + юбка баллонная
Белый цвет на Пасхальные праздники – это уже классика. Львовянка Катя Косов примерила стильную вышиванку белым по белому и довершила аутфит стильной юбкой тюльпаном, разнообразив образ мюлями в желтом цвете.
Модные образы на Пасху 2025 / Фото Harper's BAZAAR
Вышитая рубашка и джинсы
Льняную традиционную вышиванку девушки уже давно начали стилизовать с джинсами. Если хочется добавить образу нотки необычности, базовые джинсы можно изменить на интересные дизайнерские решения и добавить изысканности благодаря обуви на каблуках.
Изысканные образы на Пасху 2025 / Фото Harper's BAZAAR
На Пасху принято надевать красивый и нарядный наряд в светлых тонах. Есть наряды и обувь, от которых лучше отказаться, поскольку они уже выглядят старомодно. Что нельзя надевать на Пасху – читайте в нашем материале.