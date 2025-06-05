Какую одежду носить в офис в жару: 5 лучших вариантов

Офисный гардероб в большинстве случаев не имеет дресс-кода, поэтому можно носить охотно свой любимый наряд. Чтобы утром перед шкафом долго не размышлять над тем, что именно надо надеть, рекомендуем просмотреть уже готовые образы.

После холодного мая, начало лета радует нас теплом, впрочем температурный столбик довольно стремительно поднимается, поэтому на жаркие дни надо выбирать легкие и комфортные наряды, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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Что надеть в офис

Несколько готовых аутфитов помогут без колебаний подобрать выходы в офис и подойдут для многих девушек, поскольку костяк этих образов состоит из базовых вещей.

Пастельные брюки палаццо – их можно носить с футболкой поло, майками, футболками и рубашками. Если утром будет холодно, то можно одеть светлый жакет.

Костюм-двойка – такой наряд идеально подойдет для офиса. Надевайте трендовую жилетку и шорты, и завершайте образ красивыми босоножками, балетками или сандалиями.

Юбка А-силуэта – для того, чтобы иметь красивый и гармоничный вид, рекомендуется носить эту вещь с топом в тон, чтобы создать эффектный монохромный аутфит.

Белые льняные брюки – в сильную жару брюки из льна становятся спасительными. Сочетайте их с рубашками в пастельных оттенках и удобной обувью.

Костюм из сатина – такой наряд выглядит стильно и прекрасно подойдет после работы для прогулки с друзьями. Носите с расслабленной обувью и интересными прическами.

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