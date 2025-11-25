Какую косметику выгодно покупать на Черную пятницу: сможете существенно сэкономить
Черная пятница – лучшее время, чтобы обновить косметичку желаемыми товарами со значительной скидкой. Довольно часто бренды продают в этот день товары на половину дешевле, поэтому можно выгодно закупиться.
К Черной пятнице все заранее готовятся, поэтому товары получают скидки от 30% до 50%, пишет 24 Канал. Большинство из нас всегда думает о покупках одежды, но забывает о косметике. Для тех, кто не хочет переплачивать, рассказываем о трех основных критериях, на которые надо обратить внимание в Черную пятницу.
Какую косметику лучше покупать в Черную пятницу?
Уходовая косметика
Средства для ухода всегда стоят дороже, чем декоративная косметика, поэтому скидки на них в Черную пятницу станут заметно ощутимыми. Присмотритесь к сывороткам за лицом, кремами для лица и средствами для очищения. С выгодной скидкой можно приобрести кремы для лица с SPF. Даже когда солнца зимой нет, его все равно нужно наносить на кожу.
Harper's Bazaar пишет, что уже с сегодняшнего дня SISTERS запускают скидки до – 40% и розыгрыш подарочного бокса. А с 18 по 30 ноября INSTYTUTUM запускает специальные скидки на свои бестселлеры, поэтому это прекрасная возможность попробовать средства бренда. До 30 ноября будет действовать скидка – 25% на самые популярные средства популярного бренда Medik8.
Профессиональные бренды
Известные бренды редко делают скидки в течение года, поэтому именно в Черную пятницу можно выгодно купить средства. Это могут быть шампуни, маски для лица или продукты для стайлинга.
Наборы и подарочные боксы
В день распродажи можно выгодно приобрести сетовые наборы по приятным ценам. Такая покупка станет особенно приятной, если вы планируете покупать родным или друзьям косметический подарок на праздники.
В Черную пятницу можно обратить внимание и на бренды массмаркета, на которые также может действовать скидка. В зимнюю пору рекомендуется использовать насыщенные кремы для защиты кожи рук от холода и повреждений, пишет In Journal. Именно поэтому советуем присмотреться к нескольким кремам: La Roche-Posay Cicaplast, Neutrogena без запаха, Mixa с керамидами и CeraVe для очень сухих рук.
Какие есть интересные бьюти-новинки?
Нидерландская визажистка Вероника Пафик показала простой способ подтянуть лицо с помощью жидкого консилера.
Три самые популярные оттенки помады в этом сезоне: глубокий бордовый, теплый коричневый и розово-нюдовый.
Частые вопросы
Какие скидки можно ожидать на Черную пятницу?
К Черной пятнице товары получают скидки от 30% до 50% – это прекрасная возможность сэкономить на покупках.
На какие виды косметики стоит обратить внимание во время Черной пятницы?
Рекомендуется присмотреться к уходовой косметике, профессиональным брендам и наборам, которые часто предлагаются со значительными скидками.
Почему уходовая косметика считается выгодной покупкой во время распродажи?
Уходовая косметика обычно дороже декоративной, поэтому скидки на нее станут заметно ощутимыми во время Черной пятницы.