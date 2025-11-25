Яку косметику вигідно купувати на Чорну п'ятницю: зможете суттєво зекономити
- На Чорну п’ятницю вигідно купувати доглядову косметику, професійні бренди та подарункові набори зі знижками до 50%.
- Знижки до 40% пропонують SISTERS, INSTYTUTUM запускає акції з 18 до 30 листопада, а Medik8 надає знижку 25% до 30 листопада.
Чорна п’ятниця – найкращий час, щоб оновити косметичку бажаними товарами зі значною знижкою. Доволі часто бренди продають у цей день товари на половину дешевшими, тому можна вигідно закупитися.
До Чорної п’ятниці всі заздалегідь готуються, тому товари отримують знижки від 30% до 50%, пише 24 Канал. Більшість з нас завжди думає про покупки одягу, але забуває про косметику. Для тих, хто не хоче переплачувати, розповідаємо про три основні критерії, на які треба звернути увагу в Чорну п’ятницю.
Читайте також Який шампунь купити для тонкого волосся: зміцнить пасма та збільшить об'єм
Яку косметику краще купляти на Чорну п’ятницю?
Доглядова косметика
Засоби для догляду завжди коштують дорожче, ніж декоративна косметика, тому знижки на них у Чорну п’ятницю стануть помітно відчутними. Придивіться до сироваток за обличчям, кремами для обличчя та засобами для очищення. З вигідною знижкою можна придбати креми для обличчя з SPF. Навіть коли сонця взимку немає, його все одно потрібно наносити на шкіру.
Harper's Bazaar пише, що вже від сьогодні SISTERS запускають знижки до – 40% і розіграш подарункового боксу. А з 18 до 30 листопада INSTYTUTUM запускає спеціальні знижки на свої бестселери, тож це чудова нагода спробувати засоби бренду. До 30 листопада буде діяти знижка – 25% на найпопулярніші засоби популярного бренду Medik8.
Професійні бренди
Відомі бренди рідко роблять знижки впродовж року, тож саме в Чорну п’ятницю можна вигідно купити засоби. Це можуть бути шампуні, маски для обличчя чи продукти для стайлінгу.
Набори та подарункові бокси
У день розпродажу можна вигідно придбати сетові набори за приємними цінами. Така купівля стане особливо приємною, якщо ви плануєте купувати рідним чи друзям косметичний подарунок на свята.
У Чорну п'ятницю можна звернути увагу й на бренди масмаркету, на які також може діяти знижка. У зимову пору рекомендовано використовувати насичені креми для захисту шкіри рук від холоду та пошкоджень, пише In Journal. Саме тому радимо придивитися до кількох кремів: La Roche-Posay Cicaplast, Neutrogena без запаху, Mixa з керамідами та CeraVe для надзвичайно сухих рук.
Які є цікаві бюті-новинки?
Нідерландська візажистка Вероніка Пафік показала простий спосіб підтягнути обличчя за допомогою рідкого консилера.
Три найпопулярніші відтінки помади цього сезону: глибокий бордовий, теплий коричневий та рожево-нюдовий.
Часті питання
Які знижки можна очікувати на Чорну п'ятницю?
До Чорної п’ятниці товари отримують знижки від 30% до 50% – це чудова нагода зекономити на покупках.
На які види косметики варто звернути увагу під час Чорної пʼятниці?
Рекомендується придивитися до доглядової косметики, професійних брендів та наборів, які часто пропонуються зі значними знижками.
Чому доглядова косметика вважається вигідною покупкою під час розпродажу?
Доглядова косметика зазвичай дорожча за декоративну, тому знижки на неї стануть помітно відчутними під час Чорної п’ятниці.