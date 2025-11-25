Яку косметику вигідно купувати на Чорну п'ятницю: зможете суттєво зекономити

Чорна п’ятниця – найкращий час, щоб оновити косметичку бажаними товарами зі значною знижкою. Доволі часто бренди продають у цей день товари на половину дешевшими, тому можна вигідно закупитися.

До Чорної п’ятниці всі заздалегідь готуються, тому товари отримують знижки від 30% до 50%, пише 24 Канал. Більшість з нас завжди думає про покупки одягу, але забуває про косметику. Для тих, хто не хоче переплачувати, розповідаємо про три основні критерії, на які треба звернути увагу в Чорну п’ятницю.

Яку косметику краще купляти на Чорну п’ятницю?

Доглядова косметика

Засоби для догляду завжди коштують дорожче, ніж декоративна косметика, тому знижки на них у Чорну п’ятницю стануть помітно відчутними. Придивіться до сироваток за обличчям, кремами для обличчя та засобами для очищення. З вигідною знижкою можна придбати креми для обличчя з SPF. Навіть коли сонця взимку немає, його все одно потрібно наносити на шкіру.

Harper's Bazaar пише, що вже від сьогодні SISTERS запускають знижки до – 40% і розіграш подарункового боксу. А з 18 до 30 листопада INSTYTUTUM запускає спеціальні знижки на свої бестселери, тож це чудова нагода спробувати засоби бренду. До 30 листопада буде діяти знижка – 25% на найпопулярніші засоби популярного бренду Medik8.

Професійні бренди

Відомі бренди рідко роблять знижки впродовж року, тож саме в Чорну п’ятницю можна вигідно купити засоби. Це можуть бути шампуні, маски для обличчя чи продукти для стайлінгу.

Набори та подарункові бокси

У день розпродажу можна вигідно придбати сетові набори за приємними цінами. Така купівля стане особливо приємною, якщо ви плануєте купувати рідним чи друзям косметичний подарунок на свята.

У Чорну п'ятницю можна звернути увагу й на бренди масмаркету, на які також може діяти знижка. У зимову пору рекомендовано використовувати насичені креми для захисту шкіри рук від холоду та пошкоджень, пише In Journal. Саме тому радимо придивитися до кількох кремів: La Roche-Posay Cicaplast, Neutrogena без запаху, Mixa з керамідами та CeraVe для надзвичайно сухих рук.

Які є цікаві бюті-новинки?