Как модно одеться на отдых в Буковель: топовые образы, которые захочется повторить
- На зимний отдых в Буковель рекомендуют одевать пуховые куртки, шубы, вязаные комплекты, рождественские свитера и сапоги.
- Стилисты советуют сочетать слои и текстуры, а также играть с пастельными, белыми, кремовыми и коричневыми цветами.
В начале года большинство из нас отправляются на отдых в зимний отпуск. Но все чаще модные девушки хотят даже в горах выглядеть красиво и сделать эстетичные фото на фоне заснеженных гор. Чтобы вдохновиться образами, советуем посмотреть, что носят в этом сезоне европейские инлюенсеры.
Модные девушки отправляясь на популярные курорты Аспен или Санкт-Мориц, не только выбирают для себя комфорт, но и последние зимние тренды, чтобы выглядеть максимально стильно, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal.
У нас есть свой горнолыжный курорт Буковель, куда съезжаются все желающие покататься на лыжах. Но кроме лыжного снаряжения девушки берут с собой модные зимние вещи, которые добавляют им особого шика.
Что одеть на отдых в горах?
Основу образа составляют пуховые куртки и шубы, вязаные комплекты, рождественские свитера и сапоги. А еще шапки, варежки и шарфы. Стилисты советуют комбинировать в горах 2 модные трюки:
Слои и текстуры – сочетайте вместе пух, шерсть и трикотаж для тепла и стиля.
Игра с цветами – выбирайте пастельные оттенки, яркие белые или кремовые цвета или трендовые коричневый.
Среди аксессуаров для стильного образа подойдет меховая шуба или балаклава, кожаные перчатки и теплая обувь.
Модницы охотно выбирают для себя короткие шубки, которые стилизуют с объемными шапками и лосинами, с трендовыми уггами или монбутами, свитерами в скандинавском стиле или утепленными комбинезонами.
Андре Тан назвал трендами зимы 2025/26 года шубы в стиле Йети с прямым ворсом, меховые шарфы и розовый цвет. Модными также являются скульптурные пальто, верхняя одежда с высоким воротником и пальто с меховыми вставками.
Какие еще есть модные изюминки?
Стилист рекомендует на зиму приобрести теплый объемный свитер, брюки из экокожи, трикотажный костюм, стильную шубу и сумку среднего размера.
Модницы отдают предпочтение асимметричным шарфам, массивной вязке и ярким оттенкам для создания выразительных зимних образов.
