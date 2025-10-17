Деми Мур возвращает моду на давно забытое пальто: роскошный образ
- Деми Мур возвращает моду на укороченные пальто, надев черное пальто с длинным поясом и дополнив образ шелковой рубашкой и кожаными брюками.
- Издание Vogue отмечает, что в этом сезоне популярны пальто в стиле пончо, меховые и макси, с желаемыми цветами черный, коричневый, кремовый и серый.
Голливудская актриса Деми Мур каждый раз поражает своими безупречными образами. Знаменитость сотрудничает со звездным стилистом, который подбирает для нее лучшие наряды. Во время последнего светского выхода, звезда примерила пальто, которое было в моде еще много лет назад.
Каждый выход Деми Мур – элегантный и модный, независимо от того, на какое событие она собралась, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу актрисы. Знаменитость часто выбирает классический и сдержанный наряд, который подчеркивает ее женственность.
В свои 62 года актриса задает тренды не только женщинам своего возраста, но и молодым девушкам. Недавно она примерила верхнюю одежду, которая имеет все шансы снова стать актуальной.
Какое пальто надела Деми Мур?
Для светского выхода Деми выбрала шелковую рубашку темно-шоколадного оттенка, которую сочетала с черными кожаными брюками. Образ дополнили коричневые замшевые туфли на каблуке. Именно замшевая обувь именно в коричневом цвете является в этом сезоне очень популярной.
Сверху актриса надела черное короткое пальто, которое дополнял длинный пояс на талии, а изысканный аутфит довершила черная удлиненная сумка и массивные очки с черной оправой. В этом году в моду вошли укороченные тренчи, а вот пальто не приобрели еще такой популярности, однако Деми Мур доказывает своим примером, что укороченное пальто имеет удивительный вид.
Стильный образ Деми Мур / Фото из инстаграма актрисы
Издание Vogue пишет, что в этом сезоне в моде несколько эффектных пальто. В список входит пальто в стиле пончо, меховое пальто и в длине макси. Самыми желанными цветами остаются черные, коричневые, кремовые и серые пальто.
Как одеваться женщинам после 50 лет?
