Голлівудська акторка Демі Мур кожного разу вражає своїми бездоганними образами. Знаменитість співпрацює із зірковим стилістом, який підбирає для неї найкраще вбрання. Під час останнього світського виходу, зірка приміряла пальто, яке було в моді ще багато років тому.

Кожен вихід Демі Мур – елегантний та модний, незалежно від того, на яку подію вона зібралась, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку акторки. Знаменитість часто обирає класичне та стримане вбрання, яке підкреслює її жіночність.

У свої 62 роки акторка задає тренди не лише жінкам свого віку, але й молодим дівчатам. Нещодавно вона приміряла верхній одяг, який має всі шанси знову стати актуальним.

Яке пальто одягнула Демі Мур?

Для світського виходу Демі обрала шовкову сорочку темно-шоколадного відтінку, яку поєднала з чорними шкіряними штанами. Образ доповнили коричневі замшеві туфлі на підборах. Саме замшеве взуття саме в коричневому кольорі є цього сезону дуже популярним.

Зверху акторка одягнула чорне коротке пальто, яке доповнював довгий пояс на талії, а вишуканий аутфіт довершила чорна подовжена сумка й масивні окуляри з чорною оправою. Цього року в моду увійшли вкорочені тренчі, а от пальта не набули ще такої популярності, однак Демі Мур доводить своїм прикладом, що вкорочене пальто має дивовижний вигляд.



Стильний образ Демі Мур / Фото з інстаграму акторки

Видання Vogue пише, що цього сезону в моді кілька ефектних пальт. До списку входить пальто у стилі пончо, хутряне пальто та у довжині максі. Найбажанішими кольорами залишаються чорні, коричневі, кремові та сірі пальта.

Як одягатися жінкам після 50 років?