Как создать оригинальный подарок для парня на День Валентина всего за несколько минут

Приближается День святого Валентина. Осталось не так много времени, чтобы приготовить подарки.

Порадовать любимого человека можно оригинальным подарком, сделанным своими руками, пишет 24 Канал со ссылкой на AfinkaDIY.

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Как оригинально украсить худи для парня на День Валентина

Дабы порадовать парня, вы можете оригинально украсить для него худи, свитшот или футболку. Чтобы это сделать, вам необходимо иметь:

основу – однотонную светлую одежду (необязательно брать белую, можно также взять кремовую, нежно-розовую и так далее);

краску, которая держится на одежде (красного, бордового или аналогичного цвета);

кисточку.



Подарки для мужчины на День Валентина / Фото Pinterest

Как делать:

Продумайте как будет выглядеть принт. Если вы выбрали худи, украсить его можно внутри капюшона. Также вы можете проявить креативность и сделать принт, благодаря скотчу.



Какой подарок сделать парню на 14 февраля / Фото Pinterest

Заметьте! Чтобы сделать оригинальный принт, нужно слегка наметить его карандашом. Границы рисунка обозначьте скотчем, чтобы все было аккуратно.

На губы нанесите аккуратно краску и начинайте ставить "цемчики". "Поцелуи" могут быть разных цветов, главное, чтобы все выглядело гармонично. Далее одежду нужно просушить.

Обратите внимание! Следуйте инструкции для закрепления краски. Она может отличаться у разных производителей.