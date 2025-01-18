От Avon до Zara: бюджетные духи, которые дорого и изысканно пахнут

В выборе духов очень легко "потеряться", поскольку их многообразие поражает не только запахами, но и ценовым сегментом. Каждая девушка хочет приятно пахнуть, и для этого ей не нужно тратить огромные средства. Есть несколько ароматов, которые можно приобрести по бюджетной цене.

Парфюмерия наполнена таким количеством ароматов, что среди них точно найдется запах, который поразит нежностью и многогранностью, но при этом стоить он будет довольно бюджетно, пишет 24 Канал. Предлагаем узнать об этих ароматах, которые точно понравятся многим.

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Avon Far Away

Эта роскошная композиция духов является достаточно доступной. Аромат Far Away способен очаровать восточными и фруктовыми нотами. Женщинам эти духи нравятся благодаря тому, что помогают открыть их женственность. Аромат является самым известным и популярным из всей коллекции американского бренда.



Бюджетные духи, которые дорого пахнут / Фото Pinterest

Zara Red Temptation

Именно эти духи являются фаворитами многих девушек, которые за бюджетную цену ищут роскошный запах. Насыщенный запах апельсина придает цветочной композиции особой свежести, а жасмин подчеркивает этот аромат. За неповторимый и чувственный запах отвечают деревянные ноты амбры и мха, окутанные облаком мускуса.



Бюджетные духи, которые дорого пахнут / Фото Pinterest

Oriflame Volare

Этот чувственный аромат наполнен нотами фиалки и розы. Духи подойдут для романтических женщин, которые обожают элегантность и нежность.



Бюджетные духи, которые дорого пахнут / Фото Pinterest

Yves Rocher Mon Evidence

Аромат является свежим и элегантным, наполнен нотками розы, ванили и цитрусовых. Женщины любят аромат за то, что он напоминает изящные французские духи, которые подходят для любого сезона.



Бюджетные духи, которые дорого пахнут / Фото Pinterest

Moschino Toy 2

Этот парфюм является известного бренда, но миниверсию можно приобрести по весьма доступной цене. Аромат сочетает в себе свежесть цитрусов и яблок, окутан теплой базой из мускуса и древесных нот. Духи подходят для любого времени года.



Бюджетные духи, которые дорого пахнут / Фото Pinterest