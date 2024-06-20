Никогда не имела серьезных отношений: 33-летняя танцовщица назвала 12 правил для своего партнера

33-летняя американская танцовщица Даниэль Ноубл никогда не имела отношений с мужчинами, в частности интимных. Она до сих пор девственница и говорит, что не будет заниматься любовью, пока не встретит мужчину, который полностью удовлетворяет ее требования.

Что девушка ожидает от своего будущего партнера и какие требования он обязательно должен удовлетворять, рассказываем далее.

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Какие требования имеет девушка для будущего партнера

Даниэль Ноубл признается, что она хочет отношений, но не готова соглашаться на любого, в частности на отношения на одну ночь.

Я очень требовательна. Я знаю, чего хочу. У меня высокие стандарты, и я не шучу – я здесь не для того, чтобы ходить на свидания и просто спать с парнями. Многие мои подруги пользуются приложениями для знакомств и идут домой с парнем в первую ночь, но это не для меня,

– говорит Даниэль.

Она добавляет что раньше стеснялась своего статуса девственницы, но теперь гордится этим.

Раньше я стеснялась рассказывать об этом людям. Я просто соврала бы и сказала: "Нет, я не девственница". Но, имея возможность больше говорить об этом, я поняла, что в этом нет ничего плохого, и многие ребята на самом деле уважают это,

– рассказывает танцовщица.

Как девушка живет без отношений: смотрите видео

Теперь девушка открыто делится тем, что имеет список из 12 пунктов, которым должен соответствовать мужчина, чтобы она рассмотрела с ним отношения. Ее перечень выглядит так:

Ориентированный на семью;

Настоящий;

Добродушный;

Выше нее;

Спортивного телосложения;

Любит путешествовать;

Любит природу;

Смелый;

Не был женат раньше;

Имеет чувство юмора;

Стабильный;

Уважает ее.

Даниэль признается, что у нее никогда не было серьезных отношений и на первом свидании говорит мужчинам, что она все еще девственница.

Самое долгое свидание у меня продвигалось до третьего дня, а дальше ничего не происходило,

– откровенно рассказала она.

Раньше американка рассматривала возможность пойти на шоу знакомств, но сейчас уже привыкла быть без отношений.

Честно говоря, иногда я думаю, что мне лучше побыть одной, потому что я могу себе все позволить. Мне не нужно, чтобы меня кто-то привязывал к себе,

– делится девушка.

В то же время она продолжает надеяться, что ее идеальный парень где-то существует. Американка настроена оптимистично и собирается продолжать делать все, что любит. Даниэль верит, что когда мужчина ее мечты появится, она будет счастлива, что так долго ждала.