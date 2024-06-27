Невероятный бьюти-уголок своими руками: девушка поделилась, как интересно обустроить зону с зеркалом

Уютно обустроить пространство удастся и с помощью самых простых элементов. Так, интересно и стильно обустроить бьюти-зону можно, использовав только пенопласт и искусственные цветы.

Интересным способом декора в сети поделилась одна из пользовательниц. Девушка осталась довольна результатом, а потому такой способ декора рекомендует и другим.

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Как создать стильную бьюти-зону

Чтобы создать стильное зеркало для бьюти-зоны, девушка закупила необходимые материалы:

большие листы пенопласта,

искусственные листья и цветы,

клеевой пистолет,

краска.

Домашній затишок складається з багатьох елементів. Квіти, оновлений ремонт чи декор – безперечно створюють атмосферу. Однак зробити оселю справді найзатишнішим місцем на планеті допоможе домашній одяг від Anabel Arto . Бренд пропонує великий асортимент, ексклюзивні вироби та трендові моделі. Тут кожна знайде ідеальне домашнє вбрання, що огортатиме комфортом.

Так, сначала необходимо склеить листы пенопласта и покрасить их в один цвет. К примеру, можно выбрать какой-то нейтральный светлый или серый цвет. Когда краска высохнет, можно приступать к следующему этапу – декорирования листьями.

Часть искусственных листьев просто втыкала в пенопласт, а другое – приклеивала с помощью горячего клея. Также для создания ярких акцентов девушка решила добавить искусственные цветы лаванды, а завершила декорирование зеркала led-лентой, которая сделала бьюти-зону очень стильной.

Девушка собственноручно создала бьюти-зону: смотрите видео