Почему одежду надо выворачивать перед стиркой: ответ может удивить

Не все знают о том, что перед стиркой одежду нужно выворачивать. Это нужно для того, чтобы сохранить яркость цветов, предотвратить износ тканей и продлить жизнь вещей.

Специалисты утверждают, что выворачивание вещей наизнанку перед стиркой помогает защитить цвета от выцветания, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple. К примеру, джинсы нужно выворачивать, потому что молнии, пуговицы или другие тяжелые металлы способны повредить деликатные ткани.

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Выворачивание одежды перед стиркой поможет защитить принты и вышивку на одежде. К тому же на внутренней части одежды собирается больше всего пота, жира и отмерших клеток кожи.

Несмотря на то, что предотвратить выцветание тканей сложно, но выворачивание одежды замедляет этот процесс, поэтому яркие или темные цвета смогут дольше прослужить.



Выворачивание вещей наизнанку улучшает их качество / Фото Pexels

Обязательно надо стирать наизнанку джинсы, спортивные вещи, рубашки из хлопка, наряды ярких и темных цветов и деликатные ткани. Не стоит выворачивать наизнанку одежду для младенцев и детей, вещи для работы во дворе и футбольную форму.

Чтобы эффективно постирать все вещи – не перегружайте стиральную машину. Если весь барабан забит одеждой, то одежда не отстирается равномерно, а отжим при перегрузке работает значительно хуже. Также не стоит злоупотреблять средствами для стирки. Большое количество порошка способно оставить следы на одежде.

К слову, мы рассказали о ткани, которые хорошо подходят для жаркой погоды, поскольку они позволяют коже дышать и регулируют температуру тела.

Для стирки деликатных вещей следует использовать специальные сетки и мешочки. Благодаря им вы сможете продлить срок использования вещей из кружева, бюстгальтеров и других предметов гардероба.