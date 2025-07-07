Модные вещи, которые можно носить до конца лета: обратите на них внимание

Ближайшие два месяца нас ждет еще множество красивых летних образов, поэтому для того, чтобы удачно выглядеть, советуем присмотреться к вещам, которые будут в моде до конца теплого сезона. Эти культовые находки остаются актуальными этим летом и не выйдут из моды в следующем году.

Женская одежда на лето может быть абсолютно разнообразной, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear. Все зависит от стиля и предпочтений, впрочем некоторые вещи заняли особое место, поэтому добавьте их в свой гардероб, чтобы иметь возможность создать множество интересных аутфитов.

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Платье с английской вышивкой

В начале сезона моду заполонили вещи с английской вышивкой. Девушки активно носят блузы, рубашки, платья и юбки с декоративными отверстиями, которые позволяют телу дышать в жаркую погоду.

Вязаная сумка

Этот аксессуар идеально подходит под летние образы, поэтому попробуйте совместить вещь с базовыми вещами, платьем, сарафаном или льняным костюмом.

Капри

Мода на капри только набирает обороты, поэтому не упустите возможность создать интересный образ с этим низом. Хорошо сочетается наряд с рубашками, блузами и топами.

Солнцезащитные очки

Летом нам не обойтись без солнцезащитных очков, поэтому приобретите в этом сезоне интересный фасон оправы, который будет совершенствовать практически все ваши образы.

К слову, этим летом в моду возвращаются платья из 2000-х годов, которые носили Бритни Спирс и Кристина Агилера.